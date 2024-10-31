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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Модерн Спорт - ЕНППИ
Модерн Спорт - ЕНППИ: обзор матча 31 октября 2024
Модерн Спорт
31.10.2024, четверг, 20:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ЕНППИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Модерн Спорт - ЕНППИ
90'
+9
Замена
S. Zayed
️️️️
A. El Agouz
90'
+9
Замена
Y. Labib
️️️️
A. Amin Oufa
Пенальти не реализован!
J. Jonathan Ngwem
90'
+6
87'
Желтая карточка
A. Fawzi
Желтая карточка
M. Amissi
86'
Замена
Ф. Окенабирхи
️️️️
A. Atef
86'
Замена
M. Amissi
️️️️
A. Rahman Shika
72'
66'
Замена
A. Nader Hawash
️️️️
R. Kabou
60'
Желтая карточка
A. Amin Oufa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модерн Спорт
16
Mahmoud Genesh
(К)
ВР
21
Mahmoud Shaaban
ЦЗ
3
Mohamed Desouki
ЦЗ
4
Mahmoud Rizk
ЦЗ
12
Joseph Jonathan Ngwem
ЦЗ
17
Abdel Rahman Shika
ЦП
6
Ali El Fil
ЦП
22
Ali Zaazaa
ЦП
27
Ghanam Mohamed
ЦП
19
Mohammed Mossad
ЦП
9
Ahmed Atef
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
ЕНППИ
1
Abdelrahman Samir
ВР
77
Ali Fawzi
(К)
ЦЗ
8
Hesham Adel
ЦЗ
5
Ahmed Sebiha
ЦЗ
4
Ahmed Kalosha
ЦЗ
17
Mody Naser
ЦП
24
Mostafa Dowidar
ЦП
22
Ahmed El Agouz
ЦП
14
Mostafa Shakshak
ЦП
23
Ahmed Amin Oufa
ЦФ
7
Rafik Kabou
ЦФ
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Модерн Спорт
13
Ahmed Yehia
ВР
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
2
Basem Ali
ЦЗ
24
Khaled Reda
ЦЗ
88
Ahmed Gomma
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
38
Arnold Eba
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
ЕНППИ
16
Reda Sayed
ВР
20
Mohamed Samir
ЦЗ
19
Fathi El Sayed
ЦЗ
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
23
Mohamed Emad
ЦП
20
Youssef Labib
ЦФ
27
Salah Zayed
ЦФ
44
Ahmed Nader Hawash
ЦФ
12
Ali Oscar
ЦФ
4-5-1
16
21
4
12
3
6
22
27
19
17
9
4-4-2
1
8
5
4
77
24
22
14
17
7
23
9
9
Окенабирхи
9
Окенабирхи
9
17
10
10
17
23
20
20
23
22
27
27
22
7
44
44
7
Остались в запасе
Модерн Спорт
ЕНППИ
13
Ahmed Yehia
ВР
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
2
Basem Ali
ЦЗ
24
Khaled Reda
ЦЗ
88
Ahmed Gomma
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
38
Arnold Eba
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
16
Reda Sayed
ВР
20
Mohamed Samir
ЦЗ
19
Fathi El Sayed
ЦЗ
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
23
Mohamed Emad
ЦП
12
Ali Oscar
ЦФ
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Остались в запасе
13
Ahmed Yehia
ВР
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
2
Basem Ali
ЦЗ
24
Khaled Reda
ЦЗ
88
Ahmed Gomma
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
38
Arnold Eba
ЦФ
Остались в запасе
16
Reda Sayed
ВР
20
Mohamed Samir
ЦЗ
19
Fathi El Sayed
ЦЗ
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
23
Mohamed Emad
ЦП
12
Ali Oscar
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Статистика матча Модерн Спорт - ЕНППИ
1
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
4
Офсайды
2
1
Количество передач
644
230
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
59
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Мокавлун
3 : 1
29.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Модерн Спорт
0 : 0
23.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Петроджет
1 : 1
17.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Фарко
0 : 1
12.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
08.05.2026
Аль-Иттихад
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Пирамидс
3 : 2
01.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Замалек
0 : 0
27.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Масри
2 : 2
22.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 1
11.04.2026
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