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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Харас Эль-Ходуд - Смуха
Харас Эль-Ходуд - Смуха: обзор матча 30 октября 2024
Харас Эль-Ходуд
30.10.2024, среда, 17:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Смуха
34'
М. Сабер
45+4'
A. El Ouady
46'
H. Hassan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харас Эль-Ходуд - Смуха
82'
Замена
M. Salem
️️️️
H. Hassan
75'
Замена
M. El-Badry
️️️️
A. El Ouady
74'
Замена
A. Khaled
️️️️
М. Сабер
61'
Замена
H. Hafez
️️️️
S. Amadi
46'
ГОЛ! 0:3!
H. Hassan
Замена
A. Oubeid
️️️️
M. Abou-Gouda
46'
45'
+6
Желтая карточка
A. Rahman Amer
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
A. El Ouady
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Сабер
Пас отдал
H. Hassan
Желтая карточка
E. Samir
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харас Эль-Ходуд
18
Mahmoud El Zanfaly
ВР
4
Islam Abou-Salima
ЦЗ
5
Ahmed Emad
ЦЗ
12
Ehab Samir
ЦЗ
14
Mohamed Ashraf Roqa
(К)
ЦЗ
20
Emeka Eze
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
17
Mohamed El Deghemy
ЦП
77
Trésor Mofossé
ЦФ
35
Mahmoud Mamdouh
ЦФ
29
Mahmoud Abou-Gouda
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Смуха
1
El-Hani Soliman
ВР
24
Mohamed Rabia
ЦЗ
21
Mido Mostafa
ЦЗ
15
Abubakar Liday
ЦЗ
6
Abdel Rahman Amer
ЦЗ
36
Доку Додо
ЦП
41
Mohamed Metwally Canaria
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
23
Samuel Amadi
ЦФ
18
Hossam Hassan
(К)
ЦФ
10
Abdelkabir El Ouady
ЦФ
Харас Эль-Ходуд
18
Mohamed Seha
ВР
5
Ibrahim Abdel Hakeem
ЦЗ
10
Fawzi El Henawy
ЦП
32
Kouassi Kuassiso
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
9
Amr Gamal
ЦФ
99
Hazem Mohamed
ЦФ
11
Mohamed Mostafa
ЦФ
Смуха
29
Hussein Taimor
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
2
Hesham Hafez
ЦП
19
Mostafa El-Badry
ЦП
11
Ashraf Magdy
ЦП
25
Islam Ateia
ЦП
22
Ahmed Khaled
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
4-3-3
18
4
12
14
5
20
74
17
29
35
77
4-3-3
1
21
15
6
24
36
Додо
41
21
Сабер
10
18
23
29
21
21
29
23
2
2
23
10
19
19
10
21
Сабер
22
22
21
Сабер
18
9
9
18
Остались в запасе
Харас Эль-Ходуд
Смуха
18
Mohamed Seha
ВР
5
Ibrahim Abdel Hakeem
ЦЗ
10
Fawzi El Henawy
ЦП
32
Kouassi Kuassiso
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
9
Amr Gamal
ЦФ
99
Hazem Mohamed
ЦФ
11
Mohamed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
29
Hussein Taimor
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
11
Ashraf Magdy
ЦП
25
Islam Ateia
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
Остались в запасе
18
Mohamed Seha
ВР
5
Ibrahim Abdel Hakeem
ЦЗ
10
Fawzi El Henawy
ЦП
32
Kouassi Kuassiso
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
9
Amr Gamal
ЦФ
99
Hazem Mohamed
ЦФ
11
Mohamed Mostafa
ЦФ
Остались в запасе
29
Hussein Taimor
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
11
Ashraf Magdy
ЦП
25
Islam Ateia
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Статистика матча Харас Эль-Ходуд - Смуха
3
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
330
396
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Газль Эль-Махалла
4 : 2
29.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
23.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 2
18.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
13.05.2026
Аль-Мокавлун
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
ЗЕД
Смуха
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Пирамидс
2 : 1
20.05.2026
Смуха
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Смуха
0 : 1
05.05.2026
Замалек
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Смуха
0 : 1
27.04.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Смуха
0 : 2
22.04.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
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