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Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Белуиздад - Орландо Пайретс
Белуиздад - Орландо Пайретс: обзор матча 26 ноября 2024
Белуиздад
26.11.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов Африки, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Орландо Пайретс
66'
K. Erick Mayo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белуиздад - Орландо Пайретс
Желтая карточка
А. Махиус
90'
+7
90'
Желтая карточка
P. Mako
88'
Замена
T. Mabasa
️️️️
Э. Макгопа
87'
Желтая карточка
D. van Rooyen
Замена
M. Islam Belkhir
️️️️
A. Meziane
80'
77'
Желтая карточка
T. Monyane
77'
Замена
D. van Rooyen
️️️️
T. Monyane
76'
Замена
K. Dlamini
️️️️
Т. Мбата
67'
Замена
P. Mako
️️️️
Р. Мофокенг
ГОЛ! 1:0!
K. Erick Mayo
Пас отдал
A. Meziane
66'
Замена
А. Махиус
️️️️
J. Mbé
62'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
Y. Amine Laouafi
62'
Желтая карточка
B. Souyad
36'
Замена
K. Erick Mayo
️️️️
I. Talal Boussouf
34'
32'
Желтая карточка
Н. Сибиси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белуиздад
40
Мустафа Зегба
ВР
8
Abdelraouf Benguit
ЦЗ
5
Badreddine Souyad
ЦЗ
4
Mouad Haddad
ЦЗ
3
Хусин Бенаяда
ПЗ
17
Ishak Talal Boussouf
ЦП
11
Abderrahmane Meziane
ЦП
15
Housseyn Selmi
ЦП
23
Jacques Mbé
ЦП
21
Youcef Amine Laouafi
ЦФ
19
Ислам Слимани
(К)
ЦФ
Орландо Пайретс
24
Сифо Чейн
ВР
36
Thabiso Sesane
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
(К)
ЦЗ
7
Деон Хотто
ЛВ
15
Мохау Нкота
ЦП
5
Таленте Мбата
ЦП
8
Makhehlene Makhaula
ЦП
28
Patrick Maswanganyi
ЦП
38
Релебохиле Мофокенг
ЦП
2
Thabiso Monyane
ЦФ
17
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Белуиздад
30
Farid Chaal
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
28
Abderrahmane Bekkour
ЦЗ
26
Arafat Doumbia
ЦП
26
Arafat Doumbia
ЦП
22
Rezki Hamroune
ЦФ
19
Mohamed Islam Belkhir
ЦФ
6
Oussama Daibeche
ЦФ
3
Khanyisa Erick Mayo
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Орландо Пайретс
35
Melusi Buthelezi
ВР
29
Paseka Mako
ЦЗ
21
Deano van Rooyen
ЦЗ
23
Innocent Maela
ЦЗ
31
Rasebotja Selaelo
ЦП
25
Karim Kimvuidi
ЦП
18
Kabelo Dlamini
ЦП
5
Miguel Timm
ЦП
37
Tshegofatso Mabasa
ЦФ
4-4-2
40
Зегба
8
5
4
3
Бенаяда
17
15
23
11
19
Слимани
21
2-5-1-2
24
Чейн
36
19
Сибиси
15
Нкота
8
28
38
Мофокенг
5
Мбата
7
Хотто
17
Макгопа
2
21
24
Хасеф
24
Хасеф
21
11
19
19
11
17
3
3
17
23
18
Махиус
18
Махиус
23
38
Мофокенг
29
29
38
Мофокенг
2
21
21
2
5
Мбата
18
18
5
Мбата
17
Макгопа
37
37
17
Макгопа
Остались в запасе
Белуиздад
Орландо Пайретс
30
Farid Chaal
ВР
28
Abderrahmane Bekkour
ЦЗ
26
Arafat Doumbia
ЦП
26
Arafat Doumbia
ЦП
22
Rezki Hamroune
ЦФ
6
Oussama Daibeche
ЦФ
35
Melusi Buthelezi
ВР
23
Innocent Maela
ЦЗ
31
Rasebotja Selaelo
ЦП
25
Karim Kimvuidi
ЦП
5
Miguel Timm
ЦП
Остались в запасе
30
Farid Chaal
ВР
28
Abderrahmane Bekkour
ЦЗ
26
Arafat Doumbia
ЦП
26
Arafat Doumbia
ЦП
22
Rezki Hamroune
ЦФ
6
Oussama Daibeche
ЦФ
Остались в запасе
35
Melusi Buthelezi
ВР
23
Innocent Maela
ЦЗ
31
Rasebotja Selaelo
ЦП
25
Karim Kimvuidi
ЦП
5
Miguel Timm
ЦП
Статистика матча Белуиздад - Орландо Пайретс
2
4
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
1
Нарушения
3
17
Офсайды
2
3
Количество передач
535
360
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Белуиздад
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Белуиздад
6 : 0
18.01.2025
Стад д'Абиджан
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Орландо Пайретс
2 : 1
12.01.2025
Белуиздад
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Белуиздад
1 : 0
03.01.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Аль-Ахли
6 : 1
22.12.2024
Белуиздад
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Стад д'Абиджан
0 : 1
07.12.2024
Белуиздад
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Орбит Колледж
0 : 2
23.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Орландо Пайретс
0 : 0
16.05.2026
Дурбан Сити
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Магеси
0 : 3
09.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Стелленбос
0 : 2
05.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Орландо Пайретс
1 : 1
26.04.2026
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