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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу - Чеджу
Тэгу - Чеджу: обзор матча 03 ноября 2024
Тэгу
03.11.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Чеджу
41'
L. Barcellos
53'
J. Kim
89'
J. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэгу - Чеджу
90'
+1
Замена
H. Jae-seok
️️️️
N. Tae-Hee
Замена
️️️️
L. Barcellos
90'
+1
Замена
C. Lee
️️️️
K. Yoshino
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
J. Kim
Пас отдал
N. Tae-Hee
86'
Замена
K. Yoshio
️️️️
J. Lee
Желтая карточка
J. Won Hwang
79'
76'
Замена
T. Kim
️️️️
J.
59'
Желтая карточка
J. Kim
53'
ГОЛ! 1:1!
J. Kim
Замена
️️️️
P. Se-jin
46'
46'
Замена
J. Kim
️️️️
S. Jin-Su
ГОЛ! 1:0!
L. Barcellos
Пас отдал
K. Yoshino
41'
36'
Желтая карточка
H. Jong-Mu
Замена
E. Silva
️️️️
K. Yeong-jun
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
40
Park Jin-Young
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
26
Chae-min Im
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
9
Yuri
ЦФ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Тэгу
31
Han Tae-Hee
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
20
Jung Jae-Sang
ЦФ
9
Edgar Silva
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Чеджу
41
Keun-bae Kim
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
47
Kaina Yoshio
ЦП
5
Italo
ЦП
30
Yeong-jun Choi
ЦП
77
Ju-kong Kim
ЦФ
3-2-3-2
1
22
4
22
33
Чхоль
40
2
35
14
99
19
4-2-4
21
4
32
26
26
28
30
11
19
10
9
35
8
8
35
19
9
9
19
10
20
20
10
11
71
71
11
32
47
47
32
19
77
77
19
Остались в запасе
Тэгу
Чеджу
31
Han Tae-Hee
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
20
Jung Jae-Sang
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
41
Keun-bae Kim
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Yeong-jun Choi
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
31
Han Tae-Hee
ВР
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
20
Jung Jae-Sang
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Остались в запасе
41
Keun-bae Kim
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Yeong-jun Choi
ЦП
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Тэгу - Чеджу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
DGB Daegu Bank Park, Daegu
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