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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Чиппа Юнайтед - Стелленбос
Чиппа Юнайтед - Стелленбос: обзор матча 23 октября 2024
Чиппа Юнайтед
23.10.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 22 тур
0 : 2
Завершен
Стелленбос
31'
A. Cupido
43'
D. Titus
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чиппа Юнайтед - Стелленбос
83'
Желтая карточка
S. Stephens
82'
Замена
G. Palace
️️️️
S. Nduli
80'
Желтая карточка
S. Nduli
78'
Замена
T. Mini
️️️️
A. Cupido
Замена
E. Kambindu
️️️️
A. Jali
75'
67'
Замена
P. Langelihle
️️️️
D. Titus
67'
Замена
C. Thembile Butsaka
️️️️
Д. Адамс
67'
Замена
I. Jabaar
️️️️
A. de Jong
Желтая карточка
S. Baloni
54'
Замена
M. Modise
️️️️
A. Ntsabo
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
D. Titus
Пас отдал
S. Barns
31'
ГОЛ! 0:1!
A. Cupido
Пас отдал
D. Titus
16'
Желтая карточка
Д. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чиппа Юнайтед
23
Стэнли Нвабали
(К)
ВР
25
Sirgio Kammies
ЦЗ
3
Azola Ntsabo
ЦЗ
5
Thabo Makhele
ЦЗ
30
Thabang Molaoa
ЦЗ
3
Xolani Sithole
ЦП
15
Andile Jali
ЦП
24
Ayabulela Konqobe
ЦП
30
Craig Martin
ЦП
14
Sinoxolo Kwayiba
ЦФ
7
Eva Nga
ЦФ
Главный тренер
Кванеле Копо
Стелленбос
17
Sage Stephens
(К)
ВР
45
Ismaël Olivier Toure
ЦЗ
24
Thabo Moloisane
ЦЗ
23
Fawaaz Basadien
ЦЗ
17
Kyle Jurgens
ЦЗ
34
Devin Titus
ЦП
14
Andre de Jong
ЦП
30
Sihle Nduli
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
9
Ashley Cupido
ЦФ
30
Sanele Barns
ЦФ
Главный тренер
Стив Баркер
Чиппа Юнайтед
16
Darren Johnson
ВР
33
Justice Chabalala
ЦЗ
27
Malebogo Modise
ЦЗ
16
Baraka Majogoro
ЦП
26
Aphelele Teto
ЦП
29
Athenkosi Dlala
ЦП
6
Siphelo Baloni
ЦФ
12
Aviwe Mqokozo
ЦФ
93
Elmo Kambindu
ЦФ
Стелленбос
30
Oscarine Masuluke
ВР
3
Omega Mdaka
ЦЗ
48
Brian Onyango
ЦЗ
19
Genino Palace
ЦП
8
Khomotjo Lekoloane
ЦП
33
Chumani Thembile Butsaka
ЦП
27
Ibraheem Jabaar
ЦП
13
Thulani Mini
ЦФ
11
Phili Langelihle
ЦФ
4-4-2
23
Нвабали
25
5
30
3
3
24
30
15
7
14
4-3-1-2
17
24
23
17
45
34
14
30
23
Адамс
30
9
3
27
27
3
15
93
93
15
30
19
19
30
23
Адамс
33
33
23
Адамс
14
27
27
14
9
13
13
9
34
11
11
34
Остались в запасе
Чиппа Юнайтед
Стелленбос
16
Darren Johnson
ВР
33
Justice Chabalala
ЦЗ
16
Baraka Majogoro
ЦП
26
Aphelele Teto
ЦП
29
Athenkosi Dlala
ЦП
6
Siphelo Baloni
ЦФ
12
Aviwe Mqokozo
ЦФ
Главный тренер
Кванеле Копо
30
Oscarine Masuluke
ВР
3
Omega Mdaka
ЦЗ
48
Brian Onyango
ЦЗ
8
Khomotjo Lekoloane
ЦП
Главный тренер
Стив Баркер
Остались в запасе
16
Darren Johnson
ВР
33
Justice Chabalala
ЦЗ
16
Baraka Majogoro
ЦП
26
Aphelele Teto
ЦП
29
Athenkosi Dlala
ЦП
6
Siphelo Baloni
ЦФ
12
Aviwe Mqokozo
ЦФ
Остались в запасе
30
Oscarine Masuluke
ВР
3
Omega Mdaka
ЦЗ
48
Brian Onyango
ЦЗ
8
Khomotjo Lekoloane
ЦП
Главный тренер
Кванеле Копо
Главный тренер
Стив Баркер
Статистика матча Чиппа Юнайтед - Стелленбос
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
14
Офсайды
4
2
Количество передач
408
407
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Кайзер Чифс
0 : 1
23.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Чиппа Юнайтед
0 : 2
16.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 28 тур
ТС Гэлакси
1 : 1
09.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Чиппа Юнайтед
1 : 3
06.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 26 тур
АмаЗулу
5 : 1
25.04.2026
Чиппа Юнайтед
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Марумо Галлантс
0 : 0
23.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Стелленбос
2 : 0
16.05.2026
Орбит Колледж
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Дурбан Сити
0 : 0
08.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Стелленбос
0 : 2
05.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Полокване Сити
1 : 0
26.04.2026
Стелленбос
Информация о матче
Главный судья:
Philangenkosi Khumalo, South Africa
Стадион:
Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
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