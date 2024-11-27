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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Кайзер Чифс - Ричардс-Бэй
Кайзер Чифс - Ричардс-Бэй: обзор матча 27 ноября 2024
Кайзер Чифс
27.11.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ричардс-Бэй
21'
W. Duba
68'
A. Du Preez
90+1'
Y. Mbuthuma
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзер Чифс - Ричардс-Бэй
90'
+1
Желтая карточка
S. Ntsundwana
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Y. Mbuthuma
Пас отдал
L. Sandile Mabuya
Замена
N. Blom
️️️️
Y. Maart
81'
Замена
Т. Дитлхокве
️️️️
M. Shabalala
71'
Замена
S. Zwane
️️️️
W. Duba
71'
ГОЛ! 2:0!
A. Du Preez
Пас отдал
Y. Maart
68'
65'
Желтая карточка
J. Figuareido
54'
Замена
J. Figuareido
️️️️
S. Fortune Mcineka
54'
Замена
S. Sithebe
️️️️
L. Mhlongo
53'
Желтая карточка
Y. Mbuthuma
Замена
D. Solomons
️️️️
P. Mmodi
51'
Вторая желтая
Р. Фрослер
48'
ГОЛ! 1:0!
W. Duba
Пас отдал
Y. Maart
21'
Желтая карточка
Р. Фрослер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзер Чифс
1
Brandon Petersen
ВР
25
Spiwe Msimango
ЦЗ
14
Rushwin Dortley
ЦЗ
48
Брэдли Кросс
ЦЗ
39
Рив Фрослер
ПЗ
5
Sibongiseni Mthethwa
ЦП
6
Yusuf Maart
(К)
ЦП
47
Wandile Duba
ЦП
13
Pule Mmodi
ЦП
7
Mduduzi Shabalala
ЦП
9
Ashley Du Preez
ЦФ
Ричардс-Бэй
1
Ian Otieno
ВР
25
Simphiwe Fortune Mcineka
(К)
ЦЗ
72
Tshepo Wilson Mabua
ЦЗ
22
Lwandile Sandile Mabuya
ЦЗ
5
Keegan Allan
ЦЗ
3
Nkosikhona Ndaba
ЦЗ
45
Somila Ntsundwana
ЦП
35
Thabisa Ndelu
ЦП
3
Langelihle Mhlongo
ЦП
9
Yanela Mbuthuma
ЦФ
20
Moses Mthembu
ЦФ
Главный тренер
Вусумузи Вилакази
Кайзер Чифс
44
Bruce Bvuma
ВР
18
Dillon Solomons
ЦЗ
4
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
31
Samkelo Zwane
ЦП
10
Gastón Sirino
ЦФ
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
7
Ranga Chivaviro
ЦФ
Ричардс-Бэй
16
Омар Джамал Салим Магула
ВР
4
Fezile Gcaba
ЦЗ
18
Siyabonga Dube
ЦЗ
14
Siyethemba Sithebe
ЦП
17
Thulani Gumede
ЦП
19
Thando Buthelezi
ЦП
17
Thato Mohlamme
ЦП
9
Justice Figuareido
ЦП
9
Ntlonelo Bomelo
ЦФ
4-5-1
1
25
14
48
Кросс
39
Фрослер
6
47
13
7
5
9
3-2-3-2
1
22
5
3
25
72
45
35
3
20
9
13
18
18
13
7
4
Дитлхокве
4
Дитлхокве
7
6
6
6
6
47
31
31
47
3
14
14
3
25
9
9
25
Остались в запасе
Кайзер Чифс
Ричардс-Бэй
44
Bruce Bvuma
ВР
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
10
Gastón Sirino
ЦФ
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
7
Ranga Chivaviro
ЦФ
16
Омар Джамал Салим Магула
ВР
4
Fezile Gcaba
ЦЗ
18
Siyabonga Dube
ЦЗ
17
Thulani Gumede
ЦП
19
Thando Buthelezi
ЦП
17
Thato Mohlamme
ЦП
9
Ntlonelo Bomelo
ЦФ
Главный тренер
Вусумузи Вилакази
Остались в запасе
44
Bruce Bvuma
ВР
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
10
Gastón Sirino
ЦФ
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
7
Ranga Chivaviro
ЦФ
Остались в запасе
16
Омар Джамал Салим Магула
ВР
4
Fezile Gcaba
ЦЗ
18
Siyabonga Dube
ЦЗ
17
Thulani Gumede
ЦП
19
Thando Buthelezi
ЦП
17
Thato Mohlamme
ЦП
9
Ntlonelo Bomelo
ЦФ
Главный тренер
Вусумузи Вилакази
Статистика матча Кайзер Чифс - Ричардс-Бэй
1
1
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
8
Офсайды
1
3
Количество передач
419
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Кайзер Чифс
0 : 1
23.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 29 тур
АмаЗулу
0 : 1
16.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Сехухуне
0 : 2
10.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 17 тур
Сивелеле
2 : 0
29.04.2026
Кайзер Чифс
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Магеси
1 : 0
23.05.2026
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Ричардс-Бэй
1 : 1
16.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Марумо Галлантс
1 : 1
09.05.2026
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Ричардс-Бэй
0 : 0
06.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Ричардс-Бэй
0 : 0
26.04.2026
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Главный судья:
Cedrick Muvhali, South Africa
Стадион:
Peter Mokaba Stadium, Polokwane
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