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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Кейптаун Сити - Полокване Сити
Кейптаун Сити - Полокване Сити: обзор матча 27 ноября 2024
Кейптаун Сити
27.11.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Полокване Сити
56'
T. Mkhize
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кейптаун Сити - Полокване Сити
Замена
L. Slatsha
️️️️
D.
90'
Желтая карточка
T. Nodada
85'
85'
Замена
S. Goovadia
️️️️
N. Maphangule
Замена
T. Nodada
️️️️
G. Amato
76'
Замена
A. Soukouna
️️️️
S. April
76'
70'
Желтая карточка
N. Maphangule
70'
Замена
S. Seabi
️️️️
М. Камбала
Желтая карточка
L. Gordinho
63'
Замена
L. Gordinho
️️️️
K. Cupido
57'
ГОЛ! 1:0!
T. Mkhize
56'
40'
Желтая карточка
B. Nikani
15'
Желтая карточка
О. Апполлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кейптаун Сити
2
Thamsanqa Mkhize
(К)
ЦЗ
19
Alifeyo Sibusiso Ziba
ЦЗ
77
Shakeel April
ЦЗ
24
Keanu Cupido
ЦЗ
11
Tshegofatso Nyama
ЦЗ
21
Принс Тьюеза
ЛВ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
11
Jaedin Rhodes
ЦП
55
Gabriel Amato
ЦП
1
Darren Keet
ЦФ
7
Domingo
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Полокване Сити
30
Мануэль Сапунга
ВР
22
Табанг Матулуди
ЦЗ
4
Bulelani Nikani
(К)
ЦЗ
34
Lebohang Petrus Nkaki
ЦЗ
3
Tlou Nkwe
ЦЗ
21
Мануэль Камбала
ЦП
14
Ndamulelo Maphangule
ЦП
17
Bonginkosi Dlamini
ЦП
36
Thato Letshedi
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
9
Hlayisi Chauke
ЦФ
Кейптаун Сити
47
Luca Diana Olario
ВР
27
Taahir Goedeman
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
26
Thabo Nodada
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
9
Amadou Soukouna
ЦФ
Полокване Сити
50
Brian Bwire
ВР
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
5
Francious Baloyi
ЦЗ
29
Tshabalala Sibusiso
ЦП
21
Sammy Seabi
ЦП
12
Cole Alexander
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
16
Stevens Goovadia
ЦП
32
Sinhle Makhubela
ЦП
3-2-3-1-2
77
24
11
19
2
12
11
55
21
Тьюеза
7
1
4-4-1-1
30
Сапунга
4
34
3
22
Матулуди
14
17
36
21
Камбала
7
Апполлис
9
7
44
44
7
55
26
26
55
24
25
25
24
77
9
9
77
21
Камбала
21
21
21
Камбала
14
16
16
14
Остались в запасе
Кейптаун Сити
Полокване Сити
47
Luca Diana Olario
ВР
27
Taahir Goedeman
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
Главный тренер
Эрик Тинклер
50
Brian Bwire
ВР
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
5
Francious Baloyi
ЦЗ
29
Tshabalala Sibusiso
ЦП
12
Cole Alexander
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
32
Sinhle Makhubela
ЦП
Остались в запасе
47
Luca Diana Olario
ВР
27
Taahir Goedeman
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
Остались в запасе
50
Brian Bwire
ВР
33
Langelihle Ndlovu
ЦЗ
5
Francious Baloyi
ЦЗ
29
Tshabalala Sibusiso
ЦП
12
Cole Alexander
ЦП
20
Raymond Daniels
ЦП
32
Sinhle Makhubela
ЦП
Главный тренер
Эрик Тинклер
Статистика матча Кейптаун Сити - Полокване Сити
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
18
Офсайды
0
1
Количество передач
464
271
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
62
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Кейптаун Сити
0 : 0
24.05.2025
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Полокване Сити
0 : 2
17.05.2025
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Кейптаун Сити
0 : 2
03.05.2025
Мамелоди Сандаунс
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Полокване Сити
1 : 1
16.05.2026
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
09.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Ричардс-Бэй
0 : 0
06.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 13 тур
Полокване Сити
0 : 1
29.04.2026
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Главный судья:
Thokozani Mkhize, South Africa
Стадион:
Athlone Stadium, Cape Town
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