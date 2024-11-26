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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Сехухуне - ТС Гэлакси
Сехухуне - ТС Гэлакси: обзор матча 26 ноября 2024
Сехухуне
26.11.2024, вторник, 20:30
ЮАР. Премьершип, 6 тур
1 : 3
Завершен
ТС Гэлакси
90'
L. Kapinga
32'
V. Letsoalo
65'
D. Zajmović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сехухуне - ТС Гэлакси
ГОЛ! 1:2!
L. Kapinga
Пас отдал
R. Mokhuoane
90'
89'
Желтая карточка
N. Radebe
88'
Замена
M. Mvelase
️️️️
T. Khiba
88'
Замена
К. Себелебеле
️️️️
S. Mahlangu
88'
Замена
T. Tshiamo Masiya
️️️️
V. Letsoalo
Замена
R. Mokhuoane
️️️️
Т. Монаре
78'
Замена
S. Sihlali
️️️️
A. Boyeli
78'
76'
Замена
N. Radebe
️️️️
L. Mbatha
69'
Замена
К. Долли
️️️️
D. Zajmović
65'
ГОЛ! 0:2!
D. Zajmović
Пас отдал
S. Mahlangu
Желтая карточка
Т. Монаре
61'
Замена
L. Kapinga
️️️️
С. Мбуле
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
V. Letsoalo
Пас отдал
D. Zajmović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сехухуне
30
Бадра Али Сангаре
ВР
4
Njabulo Ngcobo
ЦЗ
29
Trésor Yamba
ЦЗ
4
Daniel Cardoso
(К)
ЦЗ
25
Vuyo Letlapa
ЦЗ
15
Siphesihle Mkhize
ЦП
8
Табанг Монаре
ЦП
10
V. Mncube
ЦП
23
Сифо Мбуле
ЦФ
7
K. Makgalwa
ЦФ
9
A. Boyeli
ЦФ
ТС Гэлакси
16
Элизер Ира Тапе
ВР
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
23
Marks Munyai
ЦЗ
26
Самукело Кабини
ЦЗ
37
Thato Khiba
ЦП
8
Mlungisi Mbunjana
(К)
ЦП
9
Sphiwe Mahlangu
ЦП
4
McBeth Mahlangu
ЦФ
7
Dženan Zajmović
ЦФ
17
Victor Letsoalo
ЦФ
35
Lindokuhle Mbatha
ЦФ
Главный тренер
Сеад Рамович
Сехухуне
16
Renaldo Leaner
ВР
14
Sikhosonke Langa
ЦЗ
38
Samkele Sihlali
ЦП
31
Tshepo Mokoane
ЦП
15
R. Mokhuoane
ЦП
70
L. Kapinga
ЦФ
33
Katlego Mohamme
ЦФ
43
Pogiso Mahlangu
ЦФ
10
M. Vandala
ЦФ
ТС Гэлакси
14
Nkosikhona Radebe
ЦЗ
2
Mpho Mvelase
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
33
Lebone Seema
ЦП
36
Камогело Себелебеле
ЦП
12
Nhlanhla Mgaga
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
7
Qobolwakhe Sibande
ЦФ
27
Thamsanqa Tshiamo Masiya
ЦФ
4-3-3
30
Сангаре
4
4
25
29
15
8
Монаре
10
9
7
23
Мбуле
3-3-4
16
Тапе
3
Ндамане
23
26
Кабини
37
8
9
35
17
7
4
9
38
38
9
8
Монаре
15
15
8
Монаре
23
Мбуле
70
70
23
Мбуле
35
14
14
35
37
2
2
37
9
36
Себелебеле
36
Себелебеле
9
7
20
Долли
20
Долли
7
17
27
27
17
Остались в запасе
Сехухуне
ТС Гэлакси
16
Renaldo Leaner
ВР
14
Sikhosonke Langa
ЦЗ
31
Tshepo Mokoane
ЦП
33
Katlego Mohamme
ЦФ
43
Pogiso Mahlangu
ЦФ
10
M. Vandala
ЦФ
33
Lebone Seema
ЦП
12
Nhlanhla Mgaga
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
7
Qobolwakhe Sibande
ЦФ
Главный тренер
Сеад Рамович
Остались в запасе
16
Renaldo Leaner
ВР
14
Sikhosonke Langa
ЦЗ
31
Tshepo Mokoane
ЦП
33
Katlego Mohamme
ЦФ
43
Pogiso Mahlangu
ЦФ
10
M. Vandala
ЦФ
Остались в запасе
33
Lebone Seema
ЦП
12
Nhlanhla Mgaga
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
7
Qobolwakhe Sibande
ЦФ
Главный тренер
Сеад Рамович
Статистика матча Сехухуне - ТС Гэлакси
1
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
387
400
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Сехухуне
2 : 2
23.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Ричардс-Бэй
1 : 1
16.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Сехухуне
0 : 2
10.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Чиппа Юнайтед
1 : 3
06.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Сехухуне
1 : 1
25.04.2026
Марумо Галлантс
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
23.05.2026
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
ТС Гэлакси
1 : 1
09.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Марумо Галлантс
1 : 1
06.05.2026
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 26 тур
ТС Гэлакси
0 : 0
26.04.2026
Магеси
Информация о матче
Главный судья:
Siyabulela Qunta, South Africa
Стадион:
Peter Mokaba Stadium, Polokwane
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