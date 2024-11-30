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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Чиппа Юнайтед - Магеси
Чиппа Юнайтед - Магеси: обзор матча 30 ноября 2024
Чиппа Юнайтед
30.11.2024, суббота, 21:00
ЮАР. Премьершип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Магеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чиппа Юнайтед - Магеси
80'
Замена
M. Mokhele
️️️️
E. Chirambadare
Желтая карточка
C. Martin
79'
68'
Замена
K. Rademeyer
️️️️
J. M. Mokone
Замена
E. Kambindu
️️️️
E. Nga
66'
Желтая карточка
A. Jali
56'
46'
Пенальти не реализован!
E. Chirambadare
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чиппа Юнайтед
23
Стэнли Нвабали
(К)
ВР
27
Malebogo Modise
ЦЗ
5
Seun Ndlovu
ЦЗ
5
Thabo Makhele
ЦЗ
16
Baraka Majogoro
ЦП
15
Andile Jali
ЦП
30
Craig Martin
ЦП
12
Aviwe Mqokozo
ЦФ
6
Siphelo Baloni
ЦФ
14
Sinoxolo Kwayiba
ЦФ
7
Eva Nga
ЦФ
Главный тренер
Кванеле Копо
Магеси
1
Элвис Чипезезе
ВР
34
Lehlegonolo Mokone
ЦЗ
4
Tshepo Makgoga
ЦЗ
8
J. M. Mokone
ЦЗ
25
Delano Abrahams
ЦЗ
6
Samuel Darpoh
ЦП
28
D. Mekoa
ЦП
2
Godfrey Mashigo
ЦП
15
T. Masegela
ЦП
21
E. Chirambadare
ЦП
36
W. Makhubu
ЦФ
Главный тренер
Шепхерд Мурапе
Чиппа Юнайтед
16
Darren Johnson
ВР
33
Justice Chabalala
ЦЗ
30
Thabang Molaoa
ЦЗ
28
Boy John Madingwana
ЦЗ
3
Azola Ntsabo
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
29
Athenkosi Dlala
ЦП
3
Xolani Sithole
ЦП
93
Elmo Kambindu
ЦФ
Магеси
31
Bongani Mpandle
ВР
3
M. Buthelezi
ЦЗ
18
K. Rademeyer
ЦП
35
M. Matima
ЦП
28
M. Mokhele
ЦП
27
T. Njoti
ЦП
17
Clement Joseph Moshwana
ЦП
19
R. Manzini
ЦФ
12
Bafedile Baloyi
ЦФ
3-3-4
23
Нвабали
27
5
5
16
15
30
12
7
14
6
4-5-1
1
Чипезезе
4
8
25
34
6
2
15
21
28
36
7
93
93
7
8
18
18
8
21
28
28
21
Остались в запасе
Чиппа Юнайтед
Магеси
16
Darren Johnson
ВР
33
Justice Chabalala
ЦЗ
30
Thabang Molaoa
ЦЗ
28
Boy John Madingwana
ЦЗ
3
Azola Ntsabo
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
29
Athenkosi Dlala
ЦП
3
Xolani Sithole
ЦП
Главный тренер
Кванеле Копо
31
Bongani Mpandle
ВР
3
M. Buthelezi
ЦЗ
35
M. Matima
ЦП
27
T. Njoti
ЦП
17
Clement Joseph Moshwana
ЦП
19
R. Manzini
ЦФ
12
Bafedile Baloyi
ЦФ
Главный тренер
Шепхерд Мурапе
Остались в запасе
16
Darren Johnson
ВР
33
Justice Chabalala
ЦЗ
30
Thabang Molaoa
ЦЗ
28
Boy John Madingwana
ЦЗ
3
Azola Ntsabo
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
29
Athenkosi Dlala
ЦП
3
Xolani Sithole
ЦП
Остались в запасе
31
Bongani Mpandle
ВР
3
M. Buthelezi
ЦЗ
35
M. Matima
ЦП
27
T. Njoti
ЦП
17
Clement Joseph Moshwana
ЦП
19
R. Manzini
ЦФ
12
Bafedile Baloyi
ЦФ
Главный тренер
Кванеле Копо
Главный тренер
Шепхерд Мурапе
Статистика матча Чиппа Юнайтед - Магеси
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
17
11
Количество передач
337
374
Сейвы
5
4
Точность передач %
69
70
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Кайзер Чифс
0 : 1
23.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Чиппа Юнайтед
0 : 2
16.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 28 тур
ТС Гэлакси
1 : 1
09.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Чиппа Юнайтед
1 : 3
06.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 26 тур
АмаЗулу
5 : 1
25.04.2026
Чиппа Юнайтед
Магеси
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Магеси
1 : 0
23.05.2026
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Сивелеле
1 : 0
16.05.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Магеси
0 : 3
09.05.2026
Орландо Пайретс
Информация о матче
Стадион:
Buffalo City Stadium, East London
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