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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Ламонтвиль Голден Эрроуз - Кейптаун Сити
Ламонтвиль Голден Эрроуз - Кейптаун Сити: обзор матча 01 декабря 2024
Ламонтвиль Голден Эрроуз
01.12.2024, воскресенье, 16:30
ЮАР. Премьершип, 5 тур
3 : 2
Завершен
Кейптаун Сити
9'
T. Mantshiyane
15'
R. Moon
54'
G. Amato
64'
A. Soukouna
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ламонтвиль Голден Эрроуз - Кейптаун Сити
Замена
M. Libamba
️️️️
R. Moon
67'
64'
ГОЛ! 2:2!
A. Soukouna
Пас отдал
T. Nyama
Замена
O. Ncube
️️️️
N. Sibiya
61'
59'
Замена
T. Goedeman
️️️️
K. Mokotjo
59'
Замена
T. Nodada
️️️️
G. Amato
56'
Желтая карточка
A. Soukouna
54'
ГОЛ! 2:1!
G. Amato
46'
Замена
A. Soukouna
️️️️
S. April
Желтая карточка
L. Dube
33'
ГОЛ! 2:0!
R. Moon
Пас отдал
S. Mthanti
15'
13'
Желтая карточка
П. Тьюеза
ГОЛ! 1:0!
T. Mantshiyane
Пас отдал
R. Moon
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ламонтвиль Голден Эрроуз
34
Эдвард Маова
ВР
33
Keenan Phillips
ЦЗ
5
Gladwin Shitolo
(К)
ЦЗ
35
Themba Mantshiyane
ЦЗ
12
Velemseni Ndwandwe
ЦЗ
16
David Lukhele
ЦП
23
L. Dube
ЦП
8
Siyanda Mthanti
ЦП
11
Nduduzo Sibiya
ЦП
14
Angelo Van Rooi
ЦФ
9
Ryan Moon
ЦФ
Главный тренер
Мабхути Хеньеза
Кейптаун Сити
2
Thamsanqa Mkhize
(К)
ЦЗ
19
Alifeyo Sibusiso Ziba
ЦЗ
24
Keanu Cupido
ЦЗ
11
Tshegofatso Nyama
ЦЗ
77
Shakeel April
ЦЗ
21
Принс Тьюеза
ЛВ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
55
Gabriel Amato
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
1
Darren Keet
ЦФ
7
Domingo
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Ламонтвиль Голден Эрроуз
30
Sbonelo Cele
ЦЗ
27
Ntsikelelo Nxadi
ЦЗ
50
Menzi Masuku
ЦП
41
Nhlanhla Zwane
ЦП
31
Olwethu Ncube
ЦП
24
Nqobeko Dlamini
ЦП
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
20
Moyela Libamba
ЦФ
36
Sifiso Mlungwana
ЦФ
Кейптаун Сити
1
Elson Sitthole
ВР
14
Апроциус Петрус
ЛЗ
26
Thabo Nodada
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
9
Amadou Soukouna
ЦФ
4-4-2
34
Маова
33
35
12
5
16
8
11
23
9
14
3-2-3-1-2
24
11
77
2
19
12
55
33
21
Тьюеза
7
1
11
31
31
11
9
20
20
9
55
26
26
55
12
27
27
12
77
9
9
77
Остались в запасе
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Кейптаун Сити
30
Sbonelo Cele
ЦЗ
27
Ntsikelelo Nxadi
ЦЗ
50
Menzi Masuku
ЦП
41
Nhlanhla Zwane
ЦП
24
Nqobeko Dlamini
ЦП
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
36
Sifiso Mlungwana
ЦФ
Главный тренер
Мабхути Хеньеза
1
Elson Sitthole
ВР
14
Апроциус Петрус
ЛЗ
44
Luyolo Slatsha
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Остались в запасе
30
Sbonelo Cele
ЦЗ
27
Ntsikelelo Nxadi
ЦЗ
50
Menzi Masuku
ЦП
41
Nhlanhla Zwane
ЦП
24
Nqobeko Dlamini
ЦП
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
36
Sifiso Mlungwana
ЦФ
Остались в запасе
1
Elson Sitthole
ВР
14
Апроциус Петрус
ЛЗ
44
Luyolo Slatsha
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Мабхути Хеньеза
Главный тренер
Эрик Тинклер
Статистика матча Ламонтвиль Голден Эрроуз - Кейптаун Сити
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
203
538
Сейвы
3
0
Точность передач %
57
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
23.05.2026
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Чиппа Юнайтед
0 : 2
16.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
09.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 27 тур
АмаЗулу
1 : 1
06.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
24.04.2026
Сивелеле
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Кейптаун Сити
0 : 0
24.05.2025
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Полокване Сити
0 : 2
17.05.2025
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Кейптаун Сити
0 : 2
03.05.2025
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Главный судья:
Tshidiso Mkwanazi, South Africa
Стадион:
Mpumalanga Stadium, Mpumalanga
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