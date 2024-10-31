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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Стелленбос - Марумо Галлантс
Стелленбос - Марумо Галлантс: обзор матча 31 октября 2024
Стелленбос
31.10.2024, четверг, 20:30
ЮАР. Премьершип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Марумо Галлантс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Стелленбос - Марумо Галлантс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Марумо Галлантс
0 : 0
23.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Стелленбос
2 : 0
16.05.2026
Орбит Колледж
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Дурбан Сити
0 : 0
08.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Стелленбос
0 : 2
05.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Полокване Сити
1 : 0
26.04.2026
Стелленбос
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Марумо Галлантс
0 : 0
23.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Полокване Сити
1 : 1
16.05.2026
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Марумо Галлантс
1 : 1
09.05.2026
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Марумо Галлантс
1 : 1
06.05.2026
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Сехухуне
1 : 1
25.04.2026
Марумо Галлантс
Информация о матче
Стадион:
Parow Park, Parow
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