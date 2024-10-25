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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Орландо Пайретс - АмаЗулу
Орландо Пайретс - АмаЗулу: обзор матча 25 октября 2024
Орландо Пайретс
25.10.2024, пятница, 20:30
ЮАР. Премьершип, 3 тур
2 : 1
Завершен
АмаЗулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Орландо Пайретс - АмаЗулу
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Орбит Колледж
0 : 2
23.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Орландо Пайретс
0 : 0
16.05.2026
Дурбан Сити
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Магеси
0 : 3
09.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Стелленбос
0 : 2
05.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Орландо Пайретс
1 : 1
26.04.2026
Кайзер Чифс
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Дурбан Сити
0 : 1
23.05.2026
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 29 тур
АмаЗулу
0 : 1
16.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Орбит Колледж
0 : 0
09.05.2026
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 27 тур
АмаЗулу
1 : 1
06.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 26 тур
АмаЗулу
5 : 1
25.04.2026
Чиппа Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Orlando Stadium, Soweto
Новости команд
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Два клуба РПЛ поборются за игрока сборной ЮАР с «ПСЖ» и «Барселоной»
2025.07.13 11:31
1
Капитан Намибии везет жене из России водку: «Она хочет попробовать»
4 октября
16
Два клуба РПЛ поборются за игрока сборной ЮАР с «ПСЖ» и «Барселоной»
2025.07.13 11:31
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