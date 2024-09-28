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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Кейптаун Сити - СуперСпорт Юнайтед
Кейптаун Сити - СуперСпорт Юнайтед: обзор матча 28 сентября 2024
Кейптаун Сити
28.09.2024, суббота, 21:00
ЮАР. Премьершип, 3 тур
1 : 0
Завершен
СуперСпорт Юнайтед
34'
П. Тьюеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кейптаун Сити - СуперСпорт Юнайтед
86'
Замена
E. Mbangossoum
️️️️
T. Dzvukamanja
Замена
A. Soukouna
️️️️
D. Gonzalez
82'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
J. Rhodes
75'
Замена
F. Makaringe
️️️️
G. Amato
75'
73'
Замена
G. Moralo
️️️️
B. Poggenpoel
73'
Замена
L. Lakay
️️️️
К. Айер
Желтая карточка
А. Петрус
65'
37'
Желтая карточка
P. Sanoka
ГОЛ! 1:0!
П. Тьюеза
Пас отдал
D.
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кейптаун Сити
14
Апроциус Петрус
ЛЗ
2
Thamsanqa Mkhize
(К)
ЦЗ
24
Keanu Cupido
ЦЗ
11
Tshegofatso Nyama
ЦЗ
21
Принс Тьюеза
ЛВ
55
Gabriel Amato
ЦП
11
Jaedin Rhodes
ЦП
20
Darwin Gonzalez
ЦП
7
Domingo
ЦФ
1
Darren Keet
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
СуперСпорт Юнайтед
31
Рикардо Госс
ВР
3
Thulani Hlatshwayo
(К)
ЦЗ
4
Pogiso Sanoka
ЦЗ
19
Neo Rapoo
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
25
Siviwe Magidigidi
ЦП
8
Siphesihle Ndlovu
ЦП
18
Brooklyn Poggenpoel
ЦП
10
Vincent Pule
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
11
Terrence Dzvukamanja
ЦФ
Кейптаун Сити
47
Luca Diana Olario
ВР
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
17
Lefa Aphane
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
9
Amadou Soukouna
ЦФ
СуперСпорт Юнайтед
27
Thakasani Mbanjwa
ВР
7
Lyle Lakay
ЦЗ
14
Bilal Baloyi
ЦЗ
20
Име Окон
ЦП
6
Gape Moralo
ЦП
5
Eric Mbangossoum
ЦП
9
Nokutenda Mangezi
ЦФ
45
Thabang Mahlangu
ЦФ
4-3-1-3
14
Петрус
24
11
2
55
11
20
21
Тьюеза
25
1
7
4-5-1
31
Госс
2
Мобби
4
19
3
8
Айер
8
18
10
25
11
11
12
12
11
55
93
93
55
20
9
9
20
8
Айер
7
7
8
Айер
18
6
6
18
11
5
5
11
Остались в запасе
Кейптаун Сити
СуперСпорт Юнайтед
47
Luca Diana Olario
ВР
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
17
Lefa Aphane
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
Главный тренер
Эрик Тинклер
27
Thakasani Mbanjwa
ВР
14
Bilal Baloyi
ЦЗ
20
Име Окон
ЦП
9
Nokutenda Mangezi
ЦФ
45
Thabang Mahlangu
ЦФ
Остались в запасе
47
Luca Diana Olario
ВР
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
17
Lefa Aphane
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
Остались в запасе
27
Thakasani Mbanjwa
ВР
14
Bilal Baloyi
ЦЗ
20
Име Окон
ЦП
9
Nokutenda Mangezi
ЦФ
45
Thabang Mahlangu
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Статистика матча Кейптаун Сити - СуперСпорт Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
20
Офсайды
3
0
Количество передач
430
438
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Кейптаун Сити
0 : 0
24.05.2025
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Полокване Сити
0 : 2
17.05.2025
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Кейптаун Сити
0 : 2
03.05.2025
Мамелоди Сандаунс
СуперСпорт Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 16 тур
СуперСпорт Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 24 тур
СуперСпорт Юнайтед
0 : 2
24.05.2025
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 21 тур
СуперСпорт Юнайтед
0 : 1
20.05.2025
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Стелленбос
2 : 1
17.05.2025
СуперСпорт Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 22 тур
СуперСпорт Юнайтед
2 : 0
03.05.2025
Чиппа Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Olani Jethro Kwinda, South Africa
Стадион:
Athlone Stadium, Cape Town
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