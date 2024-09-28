Протокол Сехухуне - Ламонтвиль Голден Эрроуз
Составы команд
Остались в запасе
Сехухуне
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
Остались в запасе
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
Остались в запасе
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
37
Blessing Andile Mchunu
ЦФ
Статистика матча Сехухуне - Ламонтвиль Голден Эрроуз
Всего ударов по воротам
12
9
Количество передач
365
457
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6