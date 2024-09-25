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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Стелленбос - Кейптаун Сити
Стелленбос - Кейптаун Сити: обзор матча 25 сентября 2024
Стелленбос
25.09.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Кейптаун Сити
45+1'
A. de Jong
54'
F. Basadien
61'
S. Barns
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стелленбос - Кейптаун Сити
Пенальти не реализован!
A. Cupido
88'
84'
Желтая карточка
T. Mkhize
Желтая карточка
S. Stephens
80'
Замена
P. Langelihle
️️️️
D. Titus
74'
Замена
O. Mdaka
️️️️
F. Basadien
74'
72'
Замена
L. Aphane
️️️️
F. Makaringe
72'
Замена
T. Goedeman
️️️️
D.
Замена
C. Thembile Butsaka
️️️️
S. Nduli
70'
Замена
I. Jabaar
️️️️
A. de Jong
70'
63'
Замена
П. Тьюеза
️️️️
D. Gonzalez
63'
Замена
H. Sereetsi
️️️️
T. Nyama
ГОЛ! 3:0!
S. Barns
Пас отдал
A. Cupido
61'
Желтая карточка
F. Basadien
55'
ГОЛ! 2:0!
F. Basadien
Пас отдал
I. Olivier Toure
54'
ГОЛ! 1:0!
A. de Jong
Пас отдал
Д. Адамс
45'
+1
Желтая карточка
I. Olivier Toure
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стелленбос
17
Sage Stephens
(К)
ВР
24
Thabo Moloisane
ЦЗ
45
Ismaël Olivier Toure
ЦЗ
26
Athenkosi Mcaba
ЦЗ
23
Fawaaz Basadien
ЦЗ
14
Andre de Jong
ЦП
34
Devin Titus
ЦП
30
Sihle Nduli
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
9
Ashley Cupido
ЦФ
30
Sanele Barns
ЦФ
Главный тренер
Стив Баркер
Кейптаун Сити
14
Апроциус Петрус
ЛЗ
11
Tshegofatso Nyama
ЦЗ
24
Keanu Cupido
ЦЗ
2
Thamsanqa Mkhize
(К)
ЦЗ
20
Darwin Gonzalez
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
11
Jaedin Rhodes
ЦП
1
Darren Keet
ЦФ
9
Amadou Soukouna
ЦФ
7
Domingo
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Стелленбос
30
Oscarine Masuluke
ВР
3
Omega Mdaka
ЦЗ
48
Brian Onyango
ЦЗ
17
Kyle Jurgens
ЦЗ
33
Chumani Thembile Butsaka
ЦП
21
Lehlogonolo Mojela
ЦП
27
Ibraheem Jabaar
ЦП
19
Genino Palace
ЦП
11
Phili Langelihle
ЦФ
Кейптаун Сити
1
Elson Sitthole
ВР
21
Принс Тьюеза
ЛВ
27
Taahir Goedeman
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
17
Lefa Aphane
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
4-3-1-2
17
24
26
23
45
14
34
30
23
Адамс
30
9
4-4-3
11
24
2
14
Петрус
93
12
11
20
7
9
1
23
3
3
23
30
33
33
30
14
27
27
14
34
11
11
34
7
27
27
7
11
33
33
11
93
17
17
93
20
21
Тьюеза
21
Тьюеза
20
Остались в запасе
Стелленбос
Кейптаун Сити
30
Oscarine Masuluke
ВР
48
Brian Onyango
ЦЗ
17
Kyle Jurgens
ЦЗ
21
Lehlogonolo Mojela
ЦП
19
Genino Palace
ЦП
Главный тренер
Стив Баркер
1
Elson Sitthole
ВР
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Остались в запасе
30
Oscarine Masuluke
ВР
48
Brian Onyango
ЦЗ
17
Kyle Jurgens
ЦЗ
21
Lehlogonolo Mojela
ЦП
19
Genino Palace
ЦП
Остались в запасе
1
Elson Sitthole
ВР
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Стив Баркер
Главный тренер
Эрик Тинклер
Статистика матча Стелленбос - Кейптаун Сити
3
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
12
Офсайды
7
2
Количество передач
336
419
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Марумо Галлантс
0 : 0
23.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Стелленбос
2 : 0
16.05.2026
Орбит Колледж
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Дурбан Сити
0 : 0
08.05.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Стелленбос
0 : 2
05.05.2026
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Полокване Сити
1 : 0
26.04.2026
Стелленбос
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Кейптаун Сити
0 : 0
24.05.2025
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Полокване Сити
0 : 2
17.05.2025
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Кейптаун Сити
0 : 2
03.05.2025
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Стадион:
Daniel Craven Stadium, Cape Town
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