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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
АмаЗулу - Кайзер Чифс
АмаЗулу - Кайзер Чифс: обзор матча 25 сентября 2024
АмаЗулу
25.09.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 2 тур
1 : 3
Завершен
Кайзер Чифс
47'
E. Godspower Ighodaro
12'
R. Chivaviro
14'
G. Sirino
23'
И. Мигель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АмаЗулу - Кайзер Чифс
Замена
A. Sithole
️️️️
A. Mobara
88'
Замена
T. Sikhakhane
️️️️
B. Motshwari
88'
Замена
B. Haba
️️️️
M. Mbanjwa
88'
Желтая карточка
B. Motshwari
81'
78'
Замена
S. Msimango
️️️️
G. Sirino
Замена
R. Lancaster Human
️️️️
E. Duncan Brooks
72'
70'
Замена
A. Du Preez
️️️️
M. Shabalala
Замена
S. Junior Dion
️️️️
Т. Мореми
66'
Желтая карточка
Т. Мореми
58'
53'
Замена
Э. Кастильо
️️️️
N. Blom
ГОЛ! 1:3!
E. Godspower Ighodaro
Пас отдал
E. Duncan Brooks
47'
31'
Желтая карточка
Б. Кросс
23'
ГОЛ! 0:3!
И. Мигель
Пас отдал
G. Sirino
22'
Желтая карточка
И. Мигель
14'
ГОЛ! 0:2!
G. Sirino
Пас отдал
M. Shabalala
Желтая карточка
Р. Анамуб
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
R. Chivaviro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АмаЗулу
1
Olwethu Mzimela
ВР
4
Риаан Анамуб
ЛЗ
22
Abbubaker Mobara
ЦЗ
17
Mbongeni Gumede
(К)
ЦЗ
12
Taariq Fielies
ЦЗ
50
Etiosa Godspower Ighodaro
ЦП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
11
Тшепанг Мореми
ЦП
2
Ben Motshwari
ЦП
10
Celimpilo Ngema
ЦП
15
Mondli Mbanjwa
ЦФ
Кайзер Чифс
71
Fiacre Ntwari
ВР
48
Брэдли Кросс
ЦЗ
14
Rushwin Dortley
ЦЗ
84
Инасиу Мигель
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
39
Рив Фрослер
ПЗ
6
Yusuf Maart
(К)
ЦП
7
Mduduzi Shabalala
ЦП
47
Wandile Duba
ЦП
10
Gastón Sirino
ЦФ
7
Ranga Chivaviro
ЦФ
АмаЗулу
44
Вели Мотва
ВР
45
Kwanda Mngonyama
ЦЗ
5
Thembela Sikhakhane
ЦЗ
41
Ramahlwe Mphahlele
ЦЗ
11
Andiswa Sithole
ЦП
28
Senzo Ndlovu
ЦП
21
Rowan Lancaster Human
ЦП
29
Boniface Haba
ЦФ
18
Sede Junior Dion
ЦФ
Кайзер Чифс
44
Bruce Bvuma
ВР
50
Happy Mashiane
ЦЗ
25
Spiwe Msimango
ЦЗ
5
Эдсон Кастильо
ЦП
13
Pule Mmodi
ЦП
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
31
Samkelo Zwane
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
9
Ashley Du Preez
ЦФ
4-5-1
1
4
Анамуб
17
12
22
28
11
Мореми
2
10
50
15
3-2-3-2
71
14
84
Мигель
6
39
Фрослер
48
Кросс
6
7
47
7
10
2
5
5
2
22
11
11
22
28
21
21
28
15
29
29
15
11
Мореми
18
18
11
Мореми
10
25
25
10
6
5
Кастильо
5
Кастильо
6
7
9
9
7
Остались в запасе
АмаЗулу
Кайзер Чифс
44
Вели Мотва
ВР
45
Kwanda Mngonyama
ЦЗ
41
Ramahlwe Mphahlele
ЦЗ
28
Senzo Ndlovu
ЦП
44
Bruce Bvuma
ВР
50
Happy Mashiane
ЦЗ
13
Pule Mmodi
ЦП
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
31
Samkelo Zwane
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
Остались в запасе
44
Вели Мотва
ВР
45
Kwanda Mngonyama
ЦЗ
41
Ramahlwe Mphahlele
ЦЗ
28
Senzo Ndlovu
ЦП
Остались в запасе
44
Bruce Bvuma
ВР
50
Happy Mashiane
ЦЗ
13
Pule Mmodi
ЦП
28
Mfundo Vilakazi
ЦП
31
Samkelo Zwane
ЦП
11
Christian Saile Basomboli
ЦФ
Статистика матча АмаЗулу - Кайзер Чифс
3
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
8
Офсайды
9
2
Количество передач
456
363
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Дурбан Сити
0 : 1
23.05.2026
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 29 тур
АмаЗулу
0 : 1
16.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Орбит Колледж
0 : 0
09.05.2026
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 27 тур
АмаЗулу
1 : 1
06.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 26 тур
АмаЗулу
5 : 1
25.04.2026
Чиппа Юнайтед
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Кайзер Чифс
0 : 1
23.05.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 29 тур
АмаЗулу
0 : 1
16.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Сехухуне
0 : 2
10.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 17 тур
Сивелеле
2 : 0
29.04.2026
Кайзер Чифс
Информация о матче
Стадион:
Moses Mabhida Stadium, Durban
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