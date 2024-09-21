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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Магеси - Полокване Сити
Магеси - Полокване Сити: обзор матча 21 сентября 2024
Магеси
21.09.2024, суббота, 16:00
ЮАР. Премьершип, 1 тур
0 : 2
Завершен
Полокване Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Магеси - Полокване Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Магеси
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Магеси
1 : 0
23.05.2026
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Сивелеле
1 : 0
16.05.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Магеси
0 : 3
09.05.2026
Орландо Пайретс
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Полокване Сити
1 : 1
16.05.2026
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
09.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Ричардс-Бэй
0 : 0
06.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 13 тур
Полокване Сити
0 : 1
29.04.2026
Мамелоди Сандаунс
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