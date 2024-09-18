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Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Сехухуне - Магеси
Сехухуне - Магеси: обзор матча 18 сентября 2024
Сехухуне
18.09.2024, среда, 20:30
ЮАР. Премьершип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Магеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сехухуне - Магеси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Сехухуне
2 : 2
23.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Ричардс-Бэй
1 : 1
16.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Сехухуне
0 : 2
10.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Чиппа Юнайтед
1 : 3
06.05.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Сехухуне
1 : 1
25.04.2026
Марумо Галлантс
Магеси
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Магеси
1 : 0
23.05.2026
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Сивелеле
1 : 0
16.05.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Магеси
0 : 3
09.05.2026
Орландо Пайретс
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