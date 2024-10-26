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Расписание матчей
Андорра. Примера Дивизио
Ордино - Атлетик д'Эскальдес
Ордино - Атлетик д'Эскальдес: обзор матча 26 октября 2024
Ордино
26.10.2024, суббота, 21:30
Андорра. Примера Дивизио, 6 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик д'Эскальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ордино - Атлетик д'Эскальдес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Ордино
2 : 2
16.05.2026
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Санта-Колома
0 : 1
10.05.2026
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Ордино
0 : 1
26.04.2026
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Интер
4 : 0
19.04.2026
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Ордино
5 : 0
11.04.2026
Каррои
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 2 раунд
Атлетик д'Эскальдес
0 : 2
30.07.2026
Вадуц
Лига конференций, 2 раунд
Вадуц
4 : 0
23.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Морнар
1 : 2
16.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Атлетик д'Эскальдес
2 : 1
09.07.2026
Морнар
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Атлетик д'Эскальдес
2 : 0
17.05.2026
Пенья Энкарнада
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