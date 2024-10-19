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Расписание матчей
Андорра. Примера Дивизио
Ла Массана - Эсперанса
Ла Массана - Эсперанса: обзор матча 19 октября 2024
Ла Массана
19.10.2024, суббота, 21:30
Андорра. Примера Дивизио, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эсперанса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ла Массана - Эсперанса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ла Массана
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Ордино
5 : 1
18.05.2025
Ла Массана
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Ла Массана
0 : 5
11.05.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Эсперанса
1 : 0
04.05.2025
Ла Массана
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Ла Массана
1 : 4
26.04.2025
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
6 : 0
13.04.2025
Ла Массана
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Ордино
2 : 2
16.05.2026
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Санта-Колома
4 : 0
19.04.2026
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Эсперанса
0 : 1
13.04.2026
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Интер
0 : 2
22.03.2026
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