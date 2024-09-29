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Расписание матчей
Андорра. Примера Дивизио
Рейнджерс - Ордино
Рейнджерс - Ордино: обзор матча 29 сентября 2024
Рейнджерс
29.09.2024, воскресенье, 12:00
Андорра. Примера Дивизио, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ордино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рейнджерс - Ордино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рейнджерс
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Пенья Энкарнада
1 : 2
10.05.2026
Рейнджерс
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Рейнджерс
3 : 5
25.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Каррои
1 : 2
19.04.2026
Рейнджерс
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Рейнджерс
3 : 1
11.04.2026
Атлетик д'Эскальдес
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Ордино
2 : 2
16.05.2026
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Санта-Колома
0 : 1
10.05.2026
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Ордино
0 : 1
26.04.2026
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Интер
4 : 0
19.04.2026
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Ордино
5 : 0
11.04.2026
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