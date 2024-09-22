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Расписание матчей
Андорра. Примера Дивизио
Атлетик д'Эскальдес - Пас де ла Каза
Атлетик д'Эскальдес - Пас де ла Каза: обзор матча 22 сентября 2024
Атлетик д'Эскальдес
22.09.2024, воскресенье, 14:30
Андорра. Примера Дивизио, 2 тур
3 : 2
Завершен
Пас де ла Каза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетик д'Эскальдес - Пас де ла Каза
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 2 раунд
Атлетик д'Эскальдес
0 : 2
30.07.2026
Вадуц
Лига конференций, 2 раунд
Вадуц
4 : 0
23.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Морнар
1 : 2
16.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Атлетик д'Эскальдес
2 : 1
09.07.2026
Морнар
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Атлетик д'Эскальдес
2 : 0
17.05.2026
Пенья Энкарнада
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Пас де ла Каза
1 : 5
18.05.2025
Атлетик д'Эскальдес
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Ла Массана
0 : 5
11.05.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Пас де ла Каза
0 : 2
03.05.2025
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Интер
3 : 0
27.04.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Пас де ла Каза
1 : 2
13.04.2025
Ордино
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