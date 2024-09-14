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Расписание матчей
Андорра. Примера Дивизио
Пас де ла Каза - Ордино
Пас де ла Каза - Ордино: обзор матча 14 сентября 2024
Пас де ла Каза
14.09.2024, суббота, 21:30
Андорра. Примера Дивизио, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ордино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пас де ла Каза - Ордино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Пас де ла Каза
1 : 5
18.05.2025
Атлетик д'Эскальдес
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Ла Массана
0 : 5
11.05.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Пас де ла Каза
0 : 2
03.05.2025
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Интер
3 : 0
27.04.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Пас де ла Каза
1 : 2
13.04.2025
Ордино
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Ордино
2 : 2
16.05.2026
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Санта-Колома
0 : 1
10.05.2026
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Ордино
0 : 1
26.04.2026
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Интер
4 : 0
19.04.2026
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Ордино
5 : 0
11.04.2026
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