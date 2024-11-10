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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Андижан - Кызылкум
Андижан - Кызылкум: обзор матча 10 ноября 2024
Андижан
10.11.2024, воскресенье, 15:00
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Кызылкум
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Андижан - Кызылкум
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
3 : 1
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
3 : 1
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
Андижан
0 : 2
24.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Сурхан
0 : 0
19.11.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Андижан
1 : 3
07.11.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Навбахор
1 : 0
31.10.2026
Андижан
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Бунедкор
- : -
03.12.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
ОКМК
0 : 1
20.11.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Кызылкум
0 : 1
07.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Коканд 1912
0 : 0
30.10.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Кызылкум
1 : 1
25.10.2026
Локомотив Ташкент
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Кызылкум
Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
4 сентября
Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб
2024.02.13 11:49
Товарищеский матч. Гол Заболотного помог ЦСКА победить «Андижан» (2:0)
2024.02.01 17:57
1
Дзагоев посетил матч ЦСКА с «Андижаном» – Акинфеев назвал его «психом»
2024.02.01 17:04
Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
4 сентября
Вратарь ЦСКА перешел в узбекистанский клуб
2024.02.13 11:49
Товарищеский матч. Гол Заболотного помог ЦСКА победить «Андижан» (2:0)
2024.02.01 17:57
1
Дзагоев посетил матч ЦСКА с «Андижаном» – Акинфеев назвал его «психом»
2024.02.01 17:04
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