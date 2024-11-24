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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Томаяпо - Сан-Антонио Було-Було
Реал Томаяпо - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 24 ноября 2024
Реал Томаяпо
24.11.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Антонио Було-Було
90+2'
C. Arano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Томаяпо - Сан-Антонио Було-Було
ГОЛ! 1:0!
C. Arano
Пас отдал
J. Villamil
90'
+2
Желтая карточка
J. Villamil
81'
Замена
C. Arano
️️️️
R. Lima
78'
73'
Замена
J. Vargas
️️️️
N. Acará
Замена
L. Figueroa
️️️️
M. Agustín Graneros
73'
Замена
D. Pinto
️️️️
S. Villamíl
72'
65'
Желтая карточка
G. Mendoza
65'
Замена
M. De Lima
️️️️
G. Mendoza
46'
Замена
P. Meza
️️️️
H. Sánchez
Замена
M. Tomianovic
️️️️
R. Méndez
46'
46'
Замена
A. Fernandez
️️️️
M. Castellon
Желтая карточка
R. Méndez
29'
24'
Желтая карточка
H. Sánchez
12'
Желтая карточка
J. Virreira Cossio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
5
Leandro Corulo
ЦЗ
25
Juan Orellana
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
32
Rivaldo Méndez
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
(К)
ЦП
37
Massiel Cardan
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
6
Rai Lima
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
3
J. Alaca
ЦЗ
25
Huberth Sánchez
(К)
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
50
Neto Acará
ЦФ
34
G. Mendoza
ЦФ
99
Daniel Passira
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
8
Christian Arano
ЦП
5
Mijaíl Avilés
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
13
Javier Ibánez
ЦФ
9
D. Pinto
ЦФ
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
19
Marcelo De Lima
ЦП
35
Javier Vargas
ЦФ
8
K. Gutierrez
ЦФ
3-5-1-1
23
5
25
30
37
22
45
6
29
32
9
4-2-4
31
25
14
23
3
20
8
99
34
50
20
6
8
8
6
29
7
7
29
32
11
11
32
45
9
9
45
25
21
21
25
8
11
11
8
34
19
19
34
50
35
35
50
Остались в запасе
Реал Томаяпо
Сан-Антонио Було-Було
25
Álex Arancibia
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
5
Mijaíl Avilés
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
13
Javier Ibánez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
12
J. Vera
ВР
18
D. Torrico
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
8
K. Gutierrez
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Остались в запасе
25
Álex Arancibia
ВР
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
5
Mijaíl Avilés
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
13
Javier Ibánez
ЦФ
Остались в запасе
12
J. Vera
ВР
18
D. Torrico
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
8
K. Gutierrez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Статистика матча Реал Томаяпо - Сан-Антонио Було-Було
2
3
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
13
Офсайды
3
2
Количество передач
362
374
Сейвы
4
7
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
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