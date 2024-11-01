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Расписание матчей
Боливия. Примера
Аврора - Индепендьенте Петролеро
Аврора - Индепендьенте Петролеро: обзор матча 01 ноября 2024
Аврора
01.11.2024, пятница, 01:00
Боливия. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Индепендьенте Петролеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аврора - Индепендьенте Петролеро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 28 тур
Аврора
- : -
04.12.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 1
28.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Потоси
1 : 1
31.10.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 23 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 2
25.10.2026
Академия дель Баломпе
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