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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Антонио Було-Було - Хорхе Вильстерманн
Сан-Антонио Було-Було - Хорхе Вильстерманн: обзор матча 02 ноября 2024
Сан-Антонио Було-Було
02.11.2024, суббота, 02:00
Боливия. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Хорхе Вильстерманн
45+7'
I. Huayhuata (П)
40'
H. Bobadilla
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Антонио Було-Було - Хорхе Вильстерманн
Желтая карточка
J. Mena
90'
+5
89'
Замена
L. Francisco Rodriguez Zegada
️️️️
R. Amaral
Желтая карточка
G. Olguin
86'
86'
Желтая карточка
A. Peña
79'
Красная карточка
C. Machado
78'
Вторая желтая
S. Echeverria
75'
Желтая карточка
M. Chiatti
Замена
J. Mena
️️️️
J. Alaca
72'
Желтая карточка
I. Huayhuata
70'
Желтая карточка
E. Rivera
54'
Замена
J. Vargas
️️️️
A. Fernandez
46'
Замена
D. Passira
️️️️
D. Torrico
46'
46'
Замена
A. Peña
️️️️
H. Bobadilla
ГОЛ с пенальти! 1:1!
I. Huayhuata
45'
+7
45'
+5
Желтая карточка
H. Bobadilla
45'
+5
Желтая карточка
S. Echeverria
45'
+5
Желтая карточка
J. Mamani
42'
Желтая карточка
R. Amaral
40'
ГОЛ! 0:1!
H. Bobadilla
Пас отдал
M. Bejarano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
25
Huberth Sánchez
(К)
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
22
E. Rivera
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
34
G. Mendoza
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
4
Martín Chiatti
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
17
Leonel López
ЦП
7
Alex Caceres
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
19
Héctor Bobadilla
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
35
Javier Vargas
ЦФ
20
Sebastián Viveros
ЦФ
99
Daniel Passira
ЦФ
Хорхе Вильстерманн
13
Arnaldo Giménez
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
36
Luis Rodríguez
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
22
Makerlo Tellez
ЦП
38
José Vargas
ЦП
6
Andrés Guillermo
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
3-2-4-1
31
3
23
18
20
25
20
11
8
22
34
2-5-2-1
1
4
17
18
17
7
70
8
19
5
19
3
7
7
3
11
35
35
11
18
99
99
18
70
4
4
70
19
21
21
19
Остались в запасе
Сан-Антонио Було-Було
Хорхе Вильстерманн
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
13
Arnaldo Giménez
ВР
36
Luis Rodríguez
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
22
Makerlo Tellez
ЦП
38
José Vargas
ЦП
6
Andrés Guillermo
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Остались в запасе
12
J. Vera
ВР
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
Остались в запасе
13
Arnaldo Giménez
ВР
36
Luis Rodríguez
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
22
Makerlo Tellez
ЦП
38
José Vargas
ЦП
6
Andrés Guillermo
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Главный тренер
Кристиан Диас
Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Хорхе Вильстерманн
4
2
6
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
6
Нарушения
3
2
Количество передач
71
95
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
80
Удары из пределов штрафной
0
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
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