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Расписание матчей
Боливия. Примера
Ориенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
Ориенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 29 октября 2024
Ориенте Петролеро
29.10.2024, вторник, 02:00
Боливия. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Сан-Антонио Було-Було
32'
D. Passira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ориенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
88'
Замена
L. Montenegro
️️️️
G. Mendoza
87'
Замена
A. Fernandez
️️️️
D. Passira
Замена
Э. Санчес
️️️️
D. Barreto
82'
Замена
M. Villaroel
️️️️
H. Dorrego
76'
75'
Желтая карточка
J. Alaca
72'
Желтая карточка
L. Justiniano
71'
Замена
P. Meza
️️️️
I. Huayhuata
Желтая карточка
S. Ramírez
57'
Замена
M. Riquelme
️️️️
Ф. Гонсалес
46'
37'
Желтая карточка
N. Acará
32'
ГОЛ! 0:1!
D. Passira
Пас отдал
L. Justiniano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ориенте Петролеро
1
Alejandro Torrez
ВР
5
S. Alvarez
ЦЗ
6
Dieguito Rodriguez
ЦЗ
36
Roberto Diez
ЦП
47
Sebastián Ramírez
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
7
Hugo Dorrego
(К)
ЦП
7
D. Barreto
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
8
Kevin Salvatierra
ЦФ
91
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
20
G. Olguin
(К)
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
22
E. Rivera
ЦП
7
J. Mena
ЦП
20
Leonardo Justiniano
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
99
Daniel Passira
ЦФ
50
Neto Acará
ЦФ
34
G. Mendoza
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Ориенте Петролеро
13
Joel Bernal
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
40
Fabio Vargas
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
7
Cristhian Árabe
ЦП
19
Эрвин Санчес
ЦП
23
Juvenal Caraballo
ЦП
46
Rubem Smiber Anagua
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
9
Marcos Riquelme
ЦФ
18
Ali Montano
ЦФ
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
30
J. Prieto
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
13
L. Montenegro
ЦЗ
21
P. Meza
ЦЗ
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
2-5-1-2
1
5
6
47
15
Гонсалес
7
7
36
19
Гарсия
91
Альварес
8
3-4-3
31
23
20
3
7
20
8
22
34
50
99
19
Флорес
19
Флорес
7
19
Санчес
19
Санчес
7
7
7
7
7
15
Гонсалес
9
9
15
Гонсалес
34
13
13
34
23
21
21
23
99
11
11
99
Остались в запасе
Ориенте Петролеро
Сан-Антонио Було-Було
13
Joel Bernal
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
40
Fabio Vargas
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
7
Cristhian Árabe
ЦП
23
Juvenal Caraballo
ЦП
46
Rubem Smiber Anagua
ЦП
18
Ali Montano
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
12
J. Vera
ВР
30
J. Prieto
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Остались в запасе
13
Joel Bernal
ВР
8
Диего Бехарано
ЦЗ
40
Fabio Vargas
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
7
Cristhian Árabe
ЦП
23
Juvenal Caraballo
ЦП
46
Rubem Smiber Anagua
ЦП
18
Ali Montano
ЦФ
Остались в запасе
12
J. Vera
ВР
30
J. Prieto
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
19
Sebastián Villarroel
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Статистика матча Ориенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
1
3
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
4
5
Офсайды
2
0
Количество передач
225
135
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
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