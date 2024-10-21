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Расписание матчей
Боливия. Примера
Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро
Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро: онлайн-трансляция 21 октября 2024
Ориенте Петролеро
21.10.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, 18 тур
0 : 0
Перенесен
Индепендьенте Петролеро
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Статистика матча Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро
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Матчи команд
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 28 тур
Аврора
- : -
04.12.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 1
28.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Потоси
1 : 1
31.10.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 23 тур
Индепендьенте Петролеро
4 : 2
25.10.2026
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