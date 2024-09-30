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Расписание матчей
Боливия. Примера
Аврора - Гуабира
Аврора - Гуабира: обзор матча 30 сентября 2024
Аврора
30.09.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Гуабира
76'
D. Robles
64'
N. Masskooni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аврора - Гуабира
Желтая карточка
O. Blanco
90'
+8
Желтая карточка
D. Akologo
90'
+7
Замена
M. Cabral
️️️️
J. Reinoso
84'
Желтая карточка
E. Michelli
79'
ГОЛ! 1:1!
D. Robles
Пас отдал
J. Torrico
76'
Замена
A. Sanchez
️️️️
A. Bustamante
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
N. Masskooni
63'
Желтая карточка
F. Supayabe Alpiri
61'
Замена
J. Daniel Ferrufino
️️️️
G. Peredo
61'
Замена
N. Masskooni
️️️️
J. Montenegro
Желтая карточка
D. Torrico
45'
+2
36'
Желтая карточка
M. Ferrel
Желтая карточка
Л. Барбоза
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аврора
66
David Akologo
ВР
3
Луис Барбоза
(К)
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
24
David Robles
ЦЗ
70
Jair Torrico
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
19
Gabriel Montaño
ЦП
17
Didi Torrico
ЦП
18
Jair Reinoso
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
22
Fran Supayabe Alpiri
(К)
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
28
Jhon Velasco
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
14
Juan Carlos Parada
ЦП
99
Erick Japa
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
35
Caleb Cardozo Herbas
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
77
Julio Herrera
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
29
Nicolas Masskooni
ЦП
18
Juan Daniel Ferrufino
ЦФ
11
Sebastián Melgar
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
3-5-2
66
3
Барбоза
27
24
11
20
19
17
70
27
18
3-5-1-1
1
22
6
21
7
50
30
14
15
28
99
11
20
20
11
18
2
2
18
79
79
50
29
29
50
7
18
18
7
Остались в запасе
Аврора
Гуабира
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
35
Caleb Cardozo Herbas
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
Главный тренер
Роберто Перес
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
77
Julio Herrera
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
11
Sebastián Melgar
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
35
Caleb Cardozo Herbas
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
Остались в запасе
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
77
Julio Herrera
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
11
Sebastián Melgar
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Главный тренер
Андрес Маринангели
Статистика матча Аврора - Гуабира
5
2
Всего ударов по воротам
2
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
4
2
Офсайды
1
1
Количество передач
97
65
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
2
3
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
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