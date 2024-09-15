Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Насьональ Потоси - Аврора
Насьональ Потоси - Аврора: обзор матча 15 сентября 2024
Насьональ Потоси
15.09.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, 14 тур
1 : 3
Завершен
Аврора
58'
M. Prost
34'
J. Reinoso
90+3'
D. Torrico
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ Потоси - Аврора
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
D. Torrico
Пас отдал
O. Vaca
Желтая карточка
J. Hoyos
89'
Желтая карточка
A. Torrico
85'
83'
Желтая карточка
Л. Барбоза
81'
Замена
O. Vaca
️️️️
J. Torrico
81'
Замена
M. Cabral
️️️️
O. Blanco
Замена
W. Alvarez
️️️️
M. Prost
81'
80'
Желтая карточка
G. Montaño
Замена
В. Абрего
️️️️
C. Preciado
66'
Замена
L. Pavia
️️️️
S. Galindo
61'
61'
Замена
️️️️
J. Reinoso
ГОЛ! 1:1!
M. Prost
Пас отдал
C. Preciado
58'
Желтая карточка
A. Cabrera
54'
Замена
J. Correa
️️️️
P. Azogue
46'
Желтая карточка
S. Galindo
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
J. Reinoso
Пас отдал
D. Robles
Желтая карточка
C. Preciado
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
5
D. Mancilla
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
77
Jorge Rojas
ЦЗ
18
Pedro Azogue
ЦП
17
S. Galindo
ЦП
22
J. Hoyos
ЦП
10
C. Preciado
ЦФ
20
M. Prost
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Аврора
66
David Akologo
ВР
24
David Robles
ЦЗ
3
Луис Барбоза
(К)
ЦЗ
3
Cristian Enciso
ЦП
70
Jair Torrico
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
17
Didi Torrico
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
19
Gabriel Montaño
ЦП
18
Jair Reinoso
ЦФ
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
33
Luis Demiquel
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
21
Miyhel Ortiz
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
15
J. Andia
ЦП
19
W. Alvarez
ЦФ
91
Виктор Абрего
ЦФ
27
Alfredo García
ЦФ
9
José Correa
ЦФ
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
28
Oscar Vaca
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
20
Amilcar Sanchez
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
2
Mauricio Cabral
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
3-2-3-2
25
5
16
77
26
20
18
17
22
20
10
2-5-1-2
66
24
3
Барбоза
70
17
19
19
27
3
79
18
17
8
8
17
20
19
19
20
10
91
Абрего
91
Абрего
10
18
9
9
18
70
28
28
70
20
20
79
2
2
79
Остались в запасе
Насьональ Потоси
Аврора
12
Saidt Mustafa
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
33
Luis Demiquel
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
21
Miyhel Ortiz
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
15
J. Andia
ЦП
27
Alfredo García
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
11
Antonio Bustamante
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Остались в запасе
12
Saidt Mustafa
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
33
Luis Demiquel
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
21
Miyhel Ortiz
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
15
J. Andia
ЦП
27
Alfredo García
ЦФ
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
11
Antonio Bustamante
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Роберто Перес
Статистика матча Насьональ Потоси - Аврора
5
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
16
Офсайды
1
3
Количество передач
433
266
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Новости команд
Все
Насьональ Потоси
Аврора
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+