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Локомотив - Ростов

01.11.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Локомотив - Ростсельмаш
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
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