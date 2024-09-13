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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Шатору - Кевийи
Шатору - Кевийи: обзор матча 13 сентября 2024
Шатору
13.09.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 5 тур
4 : 3
Завершен
Кевийи
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Шатору - Кевийи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
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Кевийи
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
2023.01.07 00:59
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
2016.10.26 21:34
Форвард «Шатору» перешел в «Лион»
2016.09.16 12:20
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
2023.01.07 00:59
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
2016.10.26 21:34
Форвард «Шатору» перешел в «Лион»
2016.09.16 12:20
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
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