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Спартак - Зенит

29.07.1992, Среда, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Первый этап, 17 тур Спартак - Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Зенит 2:0 Спартак
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