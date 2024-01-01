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Спартак - Крылья Советов

28.03.1992, Суббота, 23:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Первый этап, 1 тур Спартак - Крылья Советов
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