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Локомотив - ЦСКА

03.08.1992, Понедельник, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Первый этап, 18 тур Локомотив - ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
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