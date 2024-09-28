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Расписание матчей
Шотландия. Чемпионшип
Данфермлайн - Куинз Парк
Данфермлайн - Куинз Парк: обзор матча 28 сентября 2024
Данфермлайн
28.09.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк
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Личные встречи
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Статистика матча Данфермлайн - Куинз Парк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Данфермлайн
- : -
01.12.2026
Арброт
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Рэйт Роверс
0 : 0
06.11.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 9 тур
Стенхаусмюир
0 : 1
27.10.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк
0 : 1
24.10.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Куинз Парк
- : -
05.12.2026
Арброт
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Стенхаусмюир
2 : 0
14.11.2026
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Эйр Юнайтед
3 : 2
31.10.2026
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк
0 : 1
24.10.2026
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