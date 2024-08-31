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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Комарно - Земплин Михаловце
Комарно - Земплин Михаловце: обзор матча 31 августа 2024
Комарно
31.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Земплин Михаловце
90'
Š. Šmehyl (П)
31'
E. Arevalo
73'
А. Кизиридис
90+5'
M. Marcin (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комарно - Земплин Михаловце
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:3!
M. Marcin
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Š. Šmehyl
90'
Замена
G. Toth
️️️️
C. Bayemi
84'
Замена
Б. Слука
️️️️
G. Ganbayar
77'
Замена
V. Sliacky
️️️️
O. Rudzan
77'
75'
Желтая карточка
S. Danko
73'
ГОЛ! 0:2!
А. Кизиридис
71'
Замена
M. Bednár
️️️️
A. Musa Zubairu
71'
Замена
А. Кизиридис
️️️️
U. Adekunle Issa
71'
Замена
I. Žofčák
️️️️
E. Arevalo
62'
Желтая карточка
F. Bahi
46'
Замена
M. Šahinović
️️️️
P. Lukáč
Замена
P. Volesky
️️️️
T. Diviš
46'
Замена
N. Tamás
️️️️
J. Sylvestr
46'
45'
Желтая карточка
E. Arevalo
31'
ГОЛ! 0:1!
E. Arevalo
Пас отдал
T. Dzotsenidze
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комарно
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
20
Jozef Špyrka
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
6
Yushi Shimamura
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
23
Ivan Tyurin
ВР
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
66
Martin Bednár
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
93
Gino Van Kessel
ЦФ
3-2-1-5
21
24
8
5
14
6
17
1
9
7
20
4-5-1
1
8
12
26
13
Тарадуда
29
51
9
4
7
6
7
71
Слука
71
Слука
7
9
22
22
9
24
93
93
24
14
99
99
14
17
9
9
17
1
1
1
1
29
10
10
29
4
66
66
4
7
89
Кизиридис
89
Кизиридис
7
Остались в запасе
Комарно
Земплин Михаловце
1
Filip Dlubáč
ВР
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
Главный тренер
Микулас Радваный
23
Ivan Tyurin
ВР
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Комарно - Земплин Михаловце
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
18
Офсайды
2
5
Количество передач
385
419
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Stadion KFC Komarno, Komarno
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