Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Катар СК - Аль-Шахания
Катар СК - Аль-Шахания: обзор матча 23 ноября 2024
Катар СК
23.11.2024, суббота, 17:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Шахания
70'
S. Soria
22'
П. ван Амерсфорт
90+3'
П. ван Амерсфорт
90+10'
L. Madjer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катар СК - Аль-Шахания
90'
+10
Желтая карточка
L. Madjer
90'
+10
ГОЛ! 1:3!
L. Madjer
Пас отдал
П. ван Амерсфорт
90'
+7
Замена
M. Abu Shanab
️️️️
A. Koroma
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
П. ван Амерсфорт
86'
Желтая карточка
A. Al Amri
81'
Желтая карточка
A. Koroma
81'
Замена
A. Al Amri
️️️️
Н. Аль-Хадрами
ГОЛ! 1:1!
S. Soria
Пас отдал
E. Barimil
70'
67'
Замена
L. Madjer
️️️️
A. Mussed
Замена
E. Barimil
️️️️
A. Karami
60'
Замена
S. Soria
️️️️
Карлиньос
60'
41'
Желтая карточка
M. Sayyar
Желтая карточка
Карлиньос
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
A. Koroma
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
13
Бадр Банун
(К)
ЦЗ
20
Eisa Ahmad
ЦЗ
6
Moataz Bostami
ЦП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Ахмед Абделькадер
АП
28
Ben Malango
ЦФ
Аль-Шахания
99
Шехаб Эллети
ВР
5
Марк Муниеса
(К)
ЦЗ
30
Hossam Kamal
ЦЗ
4
M. Sayyar
ЦЗ
66
Mohammed Ibrahim
ЦЗ
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
20
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
11
Alhassan Koroma
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Катар СК
33
Adnan Ali Saleh
ВР
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
8
Omar Al Emadi
ЦП
99
Elyas Barimil
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
24
Abdulaziz Al Ansari
ЦФ
23
Sebastian Soria
ЦФ
Аль-Шахания
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
32
A. Al Amri
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
21
M. Abu Shanab
ЦФ
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
3-2-2-2-1
31
11
Карлиньос
13
Банун
20
17
3
6
25
11
Абделькадер
10
Таабуни
28
4-1-3-2
99
Эллети
30
4
66
5
Муниеса
7
20
Аль-Хадрами
9
ван Амерсфорт
10
Антонуччи
11
22
3
99
99
3
11
Карлиньос
23
23
11
Карлиньос
20
Аль-Хадрами
32
32
20
Аль-Хадрами
7
11
11
7
11
21
21
11
Остались в запасе
Катар СК
Аль-Шахания
33
Adnan Ali Saleh
ВР
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
8
Omar Al Emadi
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
24
Abdulaziz Al Ansari
ЦФ
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Остались в запасе
33
Adnan Ali Saleh
ВР
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
8
Omar Al Emadi
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
24
Abdulaziz Al Ansari
ЦФ
Остались в запасе
16
Mohamed Abdallah
ВР
12
Ebrahim Mordou
ВР
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Статистика матча Катар СК - Аль-Шахания
1
4
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
5
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
427
377
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
2 : 1
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
Катар СК
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
2 : 1
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
Аль-Араби
Новости команд
Все
Катар СК
Аль-Шахания
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
Клуб из Катара подписал пятикратного чемпиона Франции в составе «ПСЖ»
2023.01.11 22:53
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
Клуб из Катара подписал пятикратного чемпиона Франции в составе «ПСЖ»
2023.01.11 22:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+