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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Хор - Аль-Садд
Аль-Хор - Аль-Садд: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Хор
22.11.2024, пятница, 16:00
Катар. Лига звезд, 10 тур
2 : 5
Завершен
Аль-Садд
3'
Р. Семеду
8'
S. Hanni
10'
А. Сухаиль
28'
Р. Сайсс
48'
А. Афиф
53'
А. Афиф
67'
Кристо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хор - Аль-Садд
Замена
S. Hassan Al Mohanadi
️️️️
A. Al Mohanadi
85'
81'
Замена
А. Асад
️️️️
Кристо
81'
Замена
A. Bounacer
️️️️
А. Сухаиль
77'
Желтая карточка
М. Ваад
Замена
M. Hassan
️️️️
S. Atiq
75'
70'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
G.
70'
Замена
A. Hatim
️️️️
Ю. Абдурисаг
67'
ГОЛ! 2:5!
Кристо
Желтая карточка
Й. Боли
66'
Замена
А. Хуссейн
️️️️
M. Mutasem
62'
58'
Желтая карточка
А. Сухаиль
56'
Замена
М. Урибе
️️️️
М. Камара
53'
ГОЛ! 2:4!
А. Афиф
48'
ГОЛ! 2:3!
А. Афиф
Пас отдал
Ю. Абдурисаг
28'
ГОЛ! 2:2!
Р. Сайсс
Пас отдал
Ю. Абдурисаг
10'
ГОЛ! 2:1!
А. Сухаиль
Пас отдал
Кристо
ГОЛ! 2:0!
S. Hanni
Пас отдал
A. Kone
8'
ГОЛ! 1:0!
Р. Семеду
Пас отдал
S. Hanni
3'
1'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хор
31
A. Kone
ВР
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Naif Mubarak
(К)
ЦЗ
94
Sofiane Hanni
ЦП
4
A. Saei
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
11
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
7
Мохаммед Ваад
ОП
4
Мохамед Камара
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
11
Giovani
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Хор
17
Ali Nader
ВР
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
30
M. Hassan
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
29
Аймен Хуссейн
ЦФ
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
41
Ahmed Mawla
ЦФ
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
32
Karim Dib
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
4-5-1
31
4
35
Семеду
15
2
4
88
13
20
94
11
Боли
2-2-2-4
31
37
Сухаиль
29
Сайсс
7
Ваад
4
Камара
5
Салман
14
Машаал
30
Афиф
17
Кристо
15
Абдурисаг
11
13
30
30
13
20
7
7
20
88
29
Хуссейн
29
Хуссейн
88
37
Сухаиль
21
21
37
Сухаиль
4
Камара
8
Урибе
8
Урибе
4
Камара
17
Кристо
8
Асад
8
Асад
17
Кристо
15
Абдурисаг
23
23
15
Абдурисаг
11
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
11
Остались в запасе
Аль-Хор
Аль-Садд
17
Ali Nader
ВР
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
41
Ahmed Mawla
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
22
Мешаал Баршам
ВР
32
Karim Dib
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
17
Ali Nader
ВР
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
8
Fares Said
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
41
Ahmed Mawla
ЦФ
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
32
Karim Dib
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Хор - Аль-Садд
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
4
Количество передач
311
416
Сейвы
4
3
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
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