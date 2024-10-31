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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Хор - Катар СК
Аль-Хор - Катар СК: обзор матча 31 октября 2024
Аль-Хор
31.10.2024, четверг, 17:30
Катар. Лига звезд, 9 тур
1 : 2
Завершен
Катар СК
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аль-Хор - Катар СК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
2 : 1
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
Катар СК
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Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
Клуб из Катара подписал пятикратного чемпиона Франции в составе «ПСЖ»
2023.01.11 22:53
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
Клуб из Катара подписал пятикратного чемпиона Франции в составе «ПСЖ»
2023.01.11 22:53
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