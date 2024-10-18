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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Садд - Аль-Шахания
Аль-Садд - Аль-Шахания: обзор матча 18 октября 2024
Аль-Садд
18.10.2024, пятница, 19:30
Катар. Лига звезд, 7 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Шахания
2'
М. Машаал
19'
Р. Мухика
23'
Кристо
78'
П. ван Амерсфорт (АГ)
54'
A. Koroma
89'
A. Koroma
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Садд - Аль-Шахания
Желтая карточка
Т. Салман
90'
+4
89'
ГОЛ! 4:2!
A. Koroma
Пас отдал
A. Mussed
Замена
М. Ходер
️️️️
П. Отавио
84'
Замена
А. Асад
️️️️
Кристо
83'
83'
Замена
A. Mussed
️️️️
L. Madjer
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
П. ван Амерсфорт
78'
Замена
М. Камара
️️️️
М. Машаал
71'
Замена
A. Hatim
️️️️
G.
71'
67'
Желтая карточка
S. van Beek
56'
Желтая карточка
A. Al Amri
54'
ГОЛ! 3:1!
A. Koroma
Пас отдал
M. Sayyar
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
А. Афиф
46'
Желтая карточка
А. Бадр Аль-Язиди
32'
31'
Желтая карточка
Н. Аль-Хадрами
Желтая карточка
А. Сухаиль
25'
ГОЛ! 3:0!
Кристо
Пас отдал
А. Афиф
23'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухика
Пас отдал
А. Афиф
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Машаал
Пас отдал
А. Афиф
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
1
Саад Аль-Шиб
(К)
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
7
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
11
Giovani
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Шахания
99
Шехаб Эллети
ВР
4
M. Sayyar
ЦЗ
30
Hossam Kamal
ЦЗ
66
Mohammed Ibrahim
ЦЗ
32
A. Al Amri
ЦП
11
Lotfi Madjer
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
20
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
11
Alhassan Koroma
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Али Асад
ОП
4
Мохамед Камара
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Аль-Шахания
12
Ebrahim Mordou
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
27
Nasser Abdulsalam Al Ahrak
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
2-1-3-4
1
Аль-Шиб
6
Отавио
37
Сухаиль
7
Ваад
13
Аль-Язиди
5
Салман
14
Машаал
11
19
Мухика
30
Афиф
17
Кристо
3-2-3-2
99
Эллети
4
30
66
32
11
20
Аль-Хадрами
10
Антонуччи
9
ван Амерсфорт
11
22
6
Отавио
6
Ходер
6
Ходер
6
Отавио
17
Кристо
8
Асад
8
Асад
17
Кристо
14
Машаал
4
Камара
4
Камара
14
Машаал
30
Афиф
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
30
Афиф
11
23
23
11
11
7
7
11
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Шахания
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
12
Ebrahim Mordou
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
27
Nasser Abdulsalam Al Ahrak
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
12
Ebrahim Mordou
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
27
Nasser Abdulsalam Al Ahrak
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Альваро Мехия
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Шахания
3
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
456
394
Сейвы
9
5
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
2 : 1
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
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