Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Оснабрюк - Алемания
Оснабрюк - Алемания: обзор матча 01 декабря 2024
Оснабрюк
01.12.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Третья Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Алемания
20'
Н. Виманн
30'
S. Strujić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Алемания
Желтая карточка
B. Simakala
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Я. Румпф
Желтая карточка
Э. Энгельхардт
90'
Замена
B. Conus
️️️️
Н. Виманн
90'
Замена
K. Wiethaup
️️️️
B. Kayo
90'
89'
Желтая карточка
K. Goden
88'
Замена
L. Putaro
️️️️
L. Scepanik
88'
Замена
N. Winter
️️️️
F. Heister
Желтая карточка
L. Jonsson
78'
76'
Желтая карточка
L. Yarbrough
73'
Замена
C. Benschop
️️️️
A. Bakhat
58'
Замена
K. Goden
️️️️
A. Heinz
Желтая карточка
B. Kayo
51'
30'
ГОЛ! 1:1!
S. Strujić
Пас отдал
L. Scepanik
ГОЛ! 1:0!
Н. Виманн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
21
Anton Heinz
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
18
Anas Bakhat
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
3
Bastien Conus
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
23
Aday Ercan
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
4-3-3
30
4
4
25
Виманн
17
Семич
22
8
Теше
48
18
Энгельхардт
29
25
2-1-5
1
Йохнен
3
15
23
19
7
18
5
8
25
Виманн
3
3
25
Виманн
48
7
7
48
19
30
30
19
21
11
11
21
7
20
20
7
18
35
35
18
Остались в запасе
Оснабрюк
Алемания
26
David Richter
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
23
Aday Ercan
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Остались в запасе
26
David Richter
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
23
Aday Ercan
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Оснабрюк - Алемания
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Веллер
(Оснабрюк)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
Новости команд
Все
Оснабрюк
Алемания
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+