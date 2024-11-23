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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ферль - Штутгарт II
Ферль - Штутгарт II: обзор матча 23 ноября 2024
Ферль
23.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт II
42'
T. Baack
74'
L. Lokotsch (П)
13'
L. Meyer
57'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ферль - Штутгарт II
85'
Желтая карточка
D. Nothnagel
85'
Красная карточка
B. Boakye
82'
Замена
L. Reichardt
️️️️
L. Meyer
ГОЛ с пенальти! 2:2!
L. Lokotsch
74'
69'
Желтая карточка
L. Munst
Желтая карточка
D. Steczyk
66'
60'
Замена
M. Boakye
️️️️
В. Фагир
57'
ГОЛ! 1:2!
В. Фагир
Пас отдал
L. Meyer
Замена
F. Otto
️️️️
D. Mikić
46'
Замена
M. Stöcker
️️️️
N. Kijewski
46'
ГОЛ! 1:1!
T. Baack
Пас отдал
B. Taz
42'
38'
Замена
Т. Кастанарас
️️️️
D. Tritschler
Желтая карточка
N. Kijewski
37'
27'
Желтая карточка
Л. Мак
Замена
B. Taz
️️️️
M. Benger
24'
Желтая карточка
D. Mikić
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
L. Meyer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
4
Daniel Mikić
ЦЗ
30
Timur Gayret
ЦП
16
Marcel Benger
ЦП
13
Lars Lokotsch
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
6
Александр Гройс
ОП
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
20
Лука Мак
ОП
8
Leonhard Munst
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
25
David Tritschler
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
90
Maurice Boakye
ЦФ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
2-2-5
1
Шульце
3
Грубер
4
30
16
6
31
19
17
11
3-3-1-3
41
Сеймен
29
5
39
6
Гройс
8
ди Бенедетто
20
Мак
8
27
25
19
Фагир
4
20
20
4
19
24
24
19
16
10
10
16
5
22
22
5
19
Фагир
90
90
19
Фагир
25
9
Кастанарас
9
Кастанарас
25
Остались в запасе
Ферль
Штутгарт II
32
Fabian Pekruhl
ВР
28
Max Scholze
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
9
Eliot Bujupi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
28
Max Scholze
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
9
Eliot Bujupi
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Ферль - Штутгарт II
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Беренс
(Алжермиссен)
Стадион:
Спортклуб Арена
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Штутгарт II
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