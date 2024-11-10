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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Унтерхахинг
Штутгарт II - Унтерхахинг: обзор матча 10 ноября 2024
Штутгарт II
10.11.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Третья Лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Унтерхахинг
10'
D. Nothnagel
58'
B. Boakye
80'
L. Munst
55'
S. Skarlatidis (П)
60'
S. Skarlatidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Унтерхахинг
Желтая карточка
C. Olivier
90'
+7
89'
Замена
A. Breuer
️️️️
S. Skarlatidis
Замена
L. Reichardt
️️️️
Ф. Кретциг
86'
Замена
Т. Кастанарас
️️️️
D. Tritschler
81'
ГОЛ! 3:2!
L. Munst
Пас отдал
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
80'
Замена
А. Гройс
️️️️
Л. Мак
80'
78'
Желтая карточка
S. Skarlatidis
71'
Замена
N. Ortel
️️️️
S. Maier
Желтая карточка
D. Tritschler
61'
61'
Желтая карточка
M. Stiefler
60'
ГОЛ! 2:2!
S. Skarlatidis
Замена
C. Olivier
️️️️
Л. Стержиу
59'
Замена
L. Munst
️️️️
В. Фагир
59'
ГОЛ! 2:1!
B. Boakye
58'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Skarlatidis
Желтая карточка
D. Nothnagel
44'
ГОЛ! 1:0!
D. Nothnagel
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
35
Michael Glück
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
25
David Tritschler
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Sebastian Maier
ЦП
29
Julian Kugel
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
6
Александр Гройс
ОП
5
L. Simnica
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
90
Maurice Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Унтерхахинг
22
Fabian Scherger
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
4-2-4
41
Сеймен
13
Кретциг
29
20
Стержиу
35
20
Мак
8
ди Бенедетто
43
19
Фагир
25
27
3-2-5
25
23
3
8
30
Гайс
10
29
42
30
8
34
13
Кретциг
22
22
13
Кретциг
20
Мак
6
Гройс
6
Гройс
20
Мак
20
Стержиу
3
3
20
Стержиу
19
Фагир
8
8
19
Фагир
25
9
Кастанарас
9
Кастанарас
25
10
49
49
10
30
26
26
30
Остались в запасе
Штутгарт II
Унтерхахинг
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
5
L. Simnica
ЦП
90
Maurice Boakye
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
22
Fabian Scherger
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
5
L. Simnica
ЦП
90
Maurice Boakye
ЦФ
Остались в запасе
22
Fabian Scherger
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Штутгарт II - Унтерхахинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Джастин Хасманн
(Нойнкирхен)
Стадион:
Гази-Штадион
Новости команд
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Штутгарт II
Унтерхахинг
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
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