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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Штутгарт II
Виктория - Штутгарт II: обзор матча 01 ноября 2024
Виктория
01.11.2024, пятница, 21:00
Германия. Третья Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт II
13'
С. Эль-Мала
90+6'
S. Güler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Штутгарт II
ГОЛ! 2:0!
S. Güler
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Д. Диль
Желтая карточка
C. Greger
85'
Замена
S. Güler
️️️️
L. Lobinger
84'
Замена
K. Schulz
️️️️
F. Engelhardt
77'
76'
Замена
А. Гройс
️️️️
C. Olivier
75'
Желтая карточка
C. Olivier
Замена
N. May
️️️️
С. Эль-Мала
73'
65'
Замена
Д. Диль
️️️️
B. Boakye
65'
Замена
Т. Кастанарас
️️️️
L. Munst
Желтая карточка
L. Dietz
50'
46'
Замена
L. Meyer
️️️️
K. Amaniampong
46'
Замена
Л. Мак
️️️️
L. Reichardt
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Мала
13'
1'
Желтая карточка
K. Amaniampong
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
2
Lars Dietz
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
10
Albion Vrenezi
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
22
Leon Reichardt
ЦЗ
35
Michael Glück
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
20
Peter Wolfgang Reinhardt
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
8
Leonhard Munst
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
5
Niklas May
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
11
Luca de Meester
ЦФ
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Александр Гройс
ОП
20
Лука Мак
ОП
10
Nicolás Sessa
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
26
Джастин Диль
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
25
David Tritschler
ЦФ
4-2-4
13
Дуду
2
3
6
Лофоломо
15
7
8
10
9
10
Эль-Мала
6
3-3-2-3
41
Сеймен
29
39
20
22
8
ди Бенедетто
35
8
3
19
Фагир
27
43
8
2
2
8
10
Эль-Мала
5
5
10
Эль-Мала
9
22
22
9
39
5
5
39
3
6
Гройс
6
Гройс
3
22
20
Мак
20
Мак
22
27
26
Диль
26
Диль
27
8
9
Кастанарас
9
Кастанарас
8
Остались в запасе
Виктория
Штутгарт II
24
Kevin Rauhut
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
19
Malek El Mala
ЦФ
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
1
Finn Bohmker
ВР
10
Nicolás Sessa
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
25
David Tritschler
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
19
Malek El Mala
ЦФ
11
Luca de Meester
ЦФ
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
10
Nicolás Sessa
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
25
David Tritschler
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Виктория - Штутгарт II
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Luca Jurgensen, Germany
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
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2022.09.01 00:18
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