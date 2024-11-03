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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Ферль
Боруссия Дортмунд II - Ферль: обзор матча 03 ноября 2024
Боруссия Дортмунд II
03.11.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Третья Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Ферль
28'
J. Paulina
42'
Ю. Хеттвер
45'
J. Paulina
69'
D. Steczyk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Ферль
Замена
D. Lelle
️️️️
A. Foti
88'
Замена
B. Drakas
️️️️
R. Elongo-Yombo
76'
75'
Замена
C. Onuoha
️️️️
T. Gayret
69'
ГОЛ! 3:1!
D. Steczyk
Замена
Д. Кревсун
️️️️
J. Paulina
66'
61'
Замена
N. Kijewski
️️️️
D. Mikić
46'
Замена
B. Taz
️️️️
Ю. Старк
46'
Замена
D. Steczyk
️️️️
Й. Арвейлер
Желтая карточка
J. Paulina
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
J. Paulina
Пас отдал
B. Mogultay
45'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Хеттвер
42'
ГОЛ! 1:0!
J. Paulina
Пас отдал
R. Elongo-Yombo
28'
10'
Желтая карточка
M. Benger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
24
Michel Stöcker
ЦЗ
4
Daniel Mikić
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
30
Timur Gayret
ЦП
16
Marcel Benger
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
31
J. Butler
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
4-4-2
1
Лотка
17
18
15
49
Люрс
20
Хеттвер
21
14
26
27
39
3-3-4
1
Шульце
24
4
3
Грубер
30
16
17
Старк
13
31
6
9
Арвейлер
26
5
5
26
27
7
Кревсун
7
Кревсун
27
39
27
27
39
17
Старк
10
10
17
Старк
9
Арвейлер
11
11
9
Арвейлер
4
19
19
4
30
70
70
30
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Ферль
31
Силас Острзински
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
31
J. Butler
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
31
J. Butler
ЦФ
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Ферль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Wittmann, Germany
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
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Боруссия Дортмунд II
Ферль
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