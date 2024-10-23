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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Унтерхахинг
Алемания - Унтерхахинг: обзор матча 23 октября 2024
Алемания
23.10.2024, среда, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Унтерхахинг
29'
C. Benschop
71'
S. Strujić
84'
T. Topken
15'
L. Jastremski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Унтерхахинг
88'
Замена
F. Schmid
️️️️
J. Kugel
ГОЛ! 3:1!
T. Topken
84'
Желтая карточка
N. Winter
80'
Замена
K. Goden
️️️️
A. Heinz
77'
ГОЛ! 2:1!
S. Strujić
Пас отдал
Я. Румпф
71'
67'
Замена
N. Ortel
️️️️
M. Schwabl
67'
Замена
V. Filip Zentrich
️️️️
Й. Гайс
Замена
T. Topken
️️️️
C. Benschop
66'
Замена
U. Bapoh
️️️️
L. Scepanik
60'
55'
Желтая карточка
M. Schwabl
Желтая карточка
Я. Румпф
33'
ГОЛ! 1:1!
C. Benschop
Пас отдал
N. Winter
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
L. Jastremski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
7
Lukas Scepanik
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Sebastian Maier
ЦП
29
Julian Kugel
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
22
Thilo Topken
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
3-2-5
23
Берднер
15
13
Румпф
30
23
10
Гаудино
5
25
35
21
7
4-2-4
13
40
3
8
23
30
Гайс
10
8
30
9
29
21
11
11
21
7
16
16
7
35
22
22
35
23
49
49
23
30
Гайс
8
8
30
Гайс
29
31
31
29
Остались в запасе
Алемания
Унтерхахинг
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
19
Florian Heister
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
19
Florian Heister
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
42
Gibson Nana Adu
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Алемания - Унтерхахинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Marc Philip Eckermann, Germany
Стадион:
Нью Тиволи
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Алемания
Унтерхахинг
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
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