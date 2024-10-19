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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Боруссия Дортмунд II
Виктория - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 19 октября 2024
Виктория
19.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 10 тур
3 : 5
Завершен
Боруссия Дортмунд II
25'
L. Lobinger (П)
42'
A. Vrenezi (П)
44'
L. Lobinger
3'
F. Roggow
17'
A. Foti
55'
А. Азхил (П)
82'
M. Eberwein
90+5'
B. Drakas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Боруссия Дортмунд II
90'
+5
ГОЛ! 3:5!
B. Drakas
Пас отдал
R. Elongo-Yombo
Красная карточка
C. Greger
88'
87'
Замена
Д. Кревсун
️️️️
A. Foti
82'
ГОЛ! 3:4!
M. Eberwein
Пас отдал
B. Drakas
Замена
L. de Meester
️️️️
Э. Лофоломо
82'
Замена
M. Fritz
️️️️
L. Lobinger
82'
Желтая карточка
S. Güler
78'
70'
Замена
B. Drakas
️️️️
Ю. Хеттвер
70'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
J. Paulina
Замена
S. Güler
️️️️
С. Эль-Мала
63'
Желтая карточка
J. Sticker
57'
55'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Азхил
47'
Желтая карточка
N. Jessen
Замена
N. May
️️️️
F. Engelhardt
46'
45'
+2
Желтая карточка
J. Paulina
ГОЛ! 3:2!
L. Lobinger
Пас отдал
С. Эль-Мала
44'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
A. Vrenezi
42'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
L. Lobinger
25'
17'
ГОЛ! 0:2!
A. Foti
Пас отдал
Ю. Хеттвер
3'
ГОЛ! 0:1!
F. Roggow
Пас отдал
D. Lelle
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
3
Jonah Sticker
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
10
Albion Vrenezi
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
23
Moritz Fritz
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
4-2-4
13
Дуду
3
4
15
6
Лофоломо
7
8
10
9
10
Эль-Мала
6
4-5-1
1
Лотка
5
18
20
49
Люрс
20
Хеттвер
14
13
46
Азхил
26
27
8
5
5
8
9
23
23
9
6
Лофоломо
11
11
6
Лофоломо
10
Эль-Мала
22
22
10
Эль-Мала
26
7
Кревсун
7
Кревсун
26
20
Хеттвер
27
27
20
Хеттвер
27
39
39
27
Остались в запасе
Виктория
Боруссия Дортмунд II
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
19
Malek El Mala
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
19
Malek El Mala
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
16
Leonardo Posadas
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Ян Циммерман
Статистика матча Виктория - Боруссия Дортмунд II
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Информация о матче
Главный судья:
Mario Hildenbrand, Germany
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
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