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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ферль - Унтерхахинг
Ферль - Унтерхахинг: обзор матча 05 октября 2024
Ферль
05.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Унтерхахинг
62'
B. Taz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ферль - Унтерхахинг
Желтая карточка
G. Kyeremateng
87'
Замена
Ю. Старк
️️️️
T. Gayret
86'
85'
Замена
Б. Машиго
️️️️
N. Ortel
Замена
G. Kyeremateng
️️️️
C. Onuoha
81'
Желтая карточка
T. Gayret
76'
ГОЛ! 1:0!
B. Taz
Пас отдал
C. Onuoha
62'
Желтая карточка
B. Taz
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
24
Michel Stöcker
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
4
Daniel Mikić
ЦЗ
10
Berkan Taz
ЦП
16
Marcel Benger
ЦП
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
3
Max Lamby
ЦЗ
27
Tim Hoops
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
34
Tim Knipping
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
28
Max Scholze
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
17
Юлиан Старк
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
17
Eduard Probst
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
38
Бойпело Машиго
ПВ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
3-2-5
1
Шульце
24
3
Грубер
4
10
16
70
17
6
9
Арвейлер
31
3-2-1-4
13
49
8
8
3
27
10
29
9
30
34
17
Старк
17
Старк
30
30
70
18
18
70
49
38
Машиго
38
Машиго
49
Остались в запасе
Ферль
Унтерхахинг
32
Fabian Pekruhl
ВР
28
Max Scholze
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
17
Eduard Probst
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
28
Max Scholze
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
17
Eduard Probst
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
31
Florian Schmid
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Ферль - Унтерхахинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Yannick Rupert, Germany
Стадион:
Спортклуб Арена
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Ферль
Унтерхахинг
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
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